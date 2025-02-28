"Шрек" возвращается! Как изменились главные герои и почему сеть лютует: просто смотрите тизер

Новая часть "Шрека", которую годами ждали зрители, может выйти уже очень скоро. Но сюрпризы, которые приготовили авторы франшизы, уже спровоцировали нешуточные споры.
Каким будет Шрек в новой части и почему сеть лютует, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, компания Universal Pictures представила тизер, который стал большой неожиданностью для многих. В нем можно увидеть Шрека, Фиону, Осла, Пиноккио и еще одну героиню.
Оказалось, что в новой части "Шрека" появится дочь главных героев. Впрочем, увидим ли мы еще двух детей (ведь у Фионы и Шрека была тройня) - пока остается загадкой. Но известно, что дочь будет озвучивать Зендая.
А выйдет новый "Шрек" уже в 2026 году, 26 декабря. Поэтому ждать премьеру осталось не так и много, особенно если учесть, что четвертая часть вышла аж в 2010 году.
Новый "Шрек", конечно же, постарается успевать за современными трендами. Так, зеркало стало аналогом гаджета, в котором можно листать соцсети.
Многие обратили внимание, что Шрек и Фиона сильно изменились. Кто-то считает, что героев сделали слишком старыми, а кто-то пишет, что в фильм добавили ненужную современность.
К слову, комментарии под тизером закрыли. Вероятно, студия не думала, что получит хейт.
Кроме этого, юзеры возмущены тем, что Шрек якобы потерял свой "фирменный шарм". Его новое лицо получило другой цвет, а черты стали более мягкими.
Поэтому X (Twitter) уже "взорвался" мемами, большинство из которых не очень тактичные.
Серия фильмов о Шреке берет свое начало с одноименного мультфильма студии DreamWorks Animation, вышедшего в 2001 году. Его сюжет базируется на книге "Shrek!" американского писателя Уильяма Стейга.
Главный герой - зеленый огр Шрек, который наслаждается одинокой жизнью в своем болоте, пока его покой не нарушают сказочные персонажи, высланные жестоким лордом Фаркуадом.
Мультфильм стал настоящим прорывом благодаря своему нестандартному подходу к сказочным сюжетам, сатирическому юмору и глубоким персонажам. Он получил "Оскар" за лучший анимационный фильм и заложил основу для одной из самых успешных анимационных серий в истории.
Кроме основных фильмов, франшиза также включает спин-оффы: "Кот в сапогах" (2011) и "Кот в сапогах 2: Последнее желание" (2022), раскрывающие историю одного из самых популярных персонажей.
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