"Шрек" возвращается! Как изменились главные герои и почему сеть лютует: просто смотрите тизер

Какой будет пятая часть "Шрека"

Так, компания Universal Pictures представила тизер, который стал большой неожиданностью для многих. В нем можно увидеть Шрека, Фиону, Осла, Пиноккио и еще одну героиню.

Оказалось, что в новой части "Шрека" появится дочь главных героев. Впрочем, увидим ли мы еще двух детей (ведь у Фионы и Шрека была тройня) - пока остается загадкой. Но известно, что дочь будет озвучивать Зендая.

А выйдет новый "Шрек" уже в 2026 году, 26 декабря. Поэтому ждать премьеру осталось не так и много, особенно если учесть, что четвертая часть вышла аж в 2010 году.

Тизер "Шрек 5" - видео

Новый "Шрек", конечно же, постарается успевать за современными трендами. Так, зеркало стало аналогом гаджета, в котором можно листать соцсети.

Почему лютует сеть

Многие обратили внимание, что Шрек и Фиона сильно изменились. Кто-то считает, что героев сделали слишком старыми, а кто-то пишет, что в фильм добавили ненужную современность.

К слову, комментарии под тизером закрыли. Вероятно, студия не думала, что получит хейт.

Комментарии под тизером (скриншот)

Кроме этого, юзеры возмущены тем, что Шрек якобы потерял свой "фирменный шарм". Его новое лицо получило другой цвет, а черты стали более мягкими.

Поэтому X (Twitter) уже "взорвался" мемами, большинство из которых не очень тактичные.

Реакция сети на тизер "Шрека" (скриншот)

Что известно о франшизе "Шрек"

Серия фильмов о Шреке берет свое начало с одноименного мультфильма студии DreamWorks Animation, вышедшего в 2001 году. Его сюжет базируется на книге "Shrek!" американского писателя Уильяма Стейга.

Главный герой - зеленый огр Шрек, который наслаждается одинокой жизнью в своем болоте, пока его покой не нарушают сказочные персонажи, высланные жестоким лордом Фаркуадом.

Мультфильм стал настоящим прорывом благодаря своему нестандартному подходу к сказочным сюжетам, сатирическому юмору и глубоким персонажам. Он получил "Оскар" за лучший анимационный фильм и заложил основу для одной из самых успешных анимационных серий в истории.

Фильмы франшизы "Шрек":

"Шрек" (2001) - первый мультфильм об огре, который спасает принцессу Фиону, но неожиданно влюбляется в нее

"Шрек 2" (2004) - продолжение, где Шрек и Фиона знакомятся с ее родителями в королевстве. Здесь появляется культовый Кот в сапогах.

"Шрек Третий" (2007) - главный герой пытается найти наследника трона, чтобы самому не стать королем.

"Шрек Навсегда" (2010) - последняя часть, где Шрек из-за кризиса среднего возраста заключает опасную сделку с Румпельштильцхеном.

Кроме основных фильмов, франшиза также включает спин-оффы: "Кот в сапогах" (2011) и "Кот в сапогах 2: Последнее желание" (2022), раскрывающие историю одного из самых популярных персонажей.

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