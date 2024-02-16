Не похож ни на один из языков. Ученые обнаружили совершенно новый вид письменности

Подробности исследования

В 1864 году была случайно обнаружена коллекция маленьких деревянных дощечек, известных как ронго-ронго. Из всего числа табличек, до наших дней сохранилось лишь 27 экземпляров, которые сейчас хранятся в Римском музее.

По меньшей мере две из них были изготовлены из деревьев, срубленных между 1493 и 1509 годами, что на 200 лет раньше приходу первых европейцев на остров. Это фактически опровергает предположение о том, что у коренных жителей не было своей письменности.

Один из текстов датирован XV веком (фото: INSCRIBE ERC Project)

Более того, эта система письма, по всей видимости, не подвергалась влиянию иностранных языков и представляет собой уникальный язык.

Особый интерес вызывает тот факт, что одна из табличек изготовлена из подокарпа широколистного, дерева, которого никогда не было на острове Пасхи. Однако этой загадке есть вполне правдоподобное объяснение: дощечку смастерили из корабельной мачты разбившегося европейского судна, выброшенного на берег.

А этот текст уже был написан в XIX веке (фото: INSCRIBE ERC Project)

"Формы знаков представляют человеческие позы и части тела, животных, растения, инструменты, небесные тела и так далее. Когда и как возникла эта система записи, сказать сложно. Возможно, контакты с грамотными европейцами послужили "стимулом для её создания", но она не похожа ни на одну известную письменность", - заявили авторы исследования.

Что известно об острове Пасхи

Остров Пасхи, также известный как Рапа-Нуи, находится примерно в 3 800 километрах от берегов Чили. Он считается одним из самых удаленных уголков суши на планете и славится своими гигантскими статуями в форме голов, известными как моаи.

В конце XVIII века культура местных обитателей была уничтожена из-за эпидемий болезней и нападений европейцев, прибывших на остров в 1720-х годах. Учёные до сих пор не смогли расшифровать тайны уникальной письменности, несмотря на многочисленные попытки взаимодействия с местным населением.

Остров Пасхи (фото: People)