Шойгувати, арестовлення, затридні: українці вигадали "Словник сучасної мови"

З початком війни з'явилося багато нових слів, які увійшли в жартівливий "Словник сучасної української мови". Його вигадали в мережі і постійно поповнюють у відповідь на ті, чи інші події, які колись наші діти та онуки будуть вивчати в підручниках з історії.
Давайте розберемося в матеріалі Styler, що таке шойгувати, арестовлення, чорнобаїти і так далі.
Нещодавно до словника додалося нове слово: шойгувати.
Шойгувати - робити вигляд на робочому місці, що все йде по плану. Навіть, якщо все пливе за військовим кораблем.
Чорнобаїти - постійно робити одне і те ж саме, не отримуючи іншого результату, та дуже страждати через це.
Дебахнулько - людина, яка через свій інтерес та стурбованість може спричинити дуже багато шкоди.
Макронити - робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації, усім це показувати, але нічого не робити по суті.
Завести трактор - найнеочікуваніший аргумент у будь-якому діалозі. Застосування засобів для боротьби, яких ніхто не очікує.
Затрᴎ́дні - поставити собі нереалістичні плани та щиро вірити у їх успіх.
Арестовлення - заспокійливе повідомлення.
Хітсивня - виникло через сполучення слів "хітс" та "гривня". Для багатьох людей весною 2022 року саме ця валюта стала найважливішою для існування.
Мамкувати - не виконувати простих дій задля збереження власного життя. Слово з'явилося після реакцій багатьох батьків на тривоги та евакуації.
Натівець - людина, яка не дотримується своїх обіцянок.
Дивіться нижче в картинках, як можна використовувати ці слова, народжені воєнним часом.
Раніше ми писали, що під Херсоном бджоли знешкодили окупантів. Трьох покусали до смерті.
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