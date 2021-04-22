Шов розповзається і дикі болі: у Києві скандал через операцію за 157 тисяч

Дочка пацієнтки Сюзанна Міміношвілі повідомила, що у матері почали відмовляти ноги й вони відвідали кілька лікарів, щоб поставити діагноз. Після МРТ їм порадили звернутися до нейрохірурга в Центральному госпіталі МВС у Києві. Медик після огляду сказав, що на хребці є пухлина і потрібна термінова операція.

"Як ви хочете, щоб ваша мама померла"

Сюзанна розповіла, що лікар наполягав на тому, що операція потрібна негайно і направив їх в одну з приватних клінік Києва. "Як ви хочете, щоб ваша мама померла, на ногах або в інвалідному візку?",- цитує жінка слова лікаря.

У приватній клініці вони здали аналіз і знову поїхали до нейрохірурга в державну клініку з питанням, чи можна операцію зробити там. Але лікар відповів, що вартість операції однакова, а у звичайній лікарні ще й застаріле обладнання, догляд гірше.

"Ми погодилися. Згодом виявилося, що направив він нас у власну приватну клініку", - додала Сюзанна і пояснила, що лікар налякав їх так, що вони не зорієнтувалися, щоб отримати консультацію в іншого нейрохірурга.

Операція і перебування в клініці 6 днів витягли 157 тисяч гривень

Наступного дня операцію зробили й за видалення пухлини з рідних взяли 80 тисяч гривень, ще 6500 заплатили анестезіологу. Решту грошей довелося заплатити за перебування в клініці.

"Мама лежала після операції 6 діб в клініці. Доба перебування там коштувала 3 тисяч гривень, плюс лікування. Загалом всього (6 діб перебування мами в лікарні та операцію) з нас взяли 157 тисяч гривень. Після операції у мами почалися дуже серйозні ускладнення: щодня головні болі, температура, місце шва набрякло і болить. Ми звернулися до нашого нейрохірурга, той сказав, що у мами така особливість організму", - повідомила дочка пацієнтки.

Через три місяці стан пацієнтки не покращився

Мама Сюзанни вже три місяці почуває себе погано. У місці розрізу - запалення, болі, постійно підвищується температура тіла. Сюзанна проконсультувалася з іншими лікарями, і вони сказали, що причина поганого самопочуття – неякісна операція.

"Ми зробили МРТ з контрастом і виявилося, що нейрохірург, кандидат медичних робіт, повністю не видалив пухлину, не дошив рану і на цьому місці утворилася кіста. Маму потрібно рятувати, але інші нейрохірурги не хочуть братися за операцію і переробляти щось після іншого лікаря", - розповіла Сюзанна.

Лікар, який проводив операцію, не визнає своєї провини. Повернути хоча б частину грошей за неякісну операцію він відмовився. Оперуватися у нього знову пацієнтка не хоче. А востаннє нейрохірург їх просто вигнав з кабінету.

Ми хочемо справедливості

"Останній раз він нас просто вигнав з кабінету і сказав, що ми відразу йому не сподобалися. Коли ми платили гроші, то йому все подобалося, а коли справа дійшла до проблем — це вже і розмовляти з нами не хоче. Ми зверталися в поліцію, нас проконсультували, що ми можемо написати заяву на лікаря і на клініку, що вони надають неякісні послуги, але юридично вони себе застрахували. Ми зверталися до юриста. Він сказав, те ж саме. Мама в клініці підписувала якісь документи. Ми просто хочемо справедливості, щоб лікар поніс відповідальність за свою роботу", - говорить Сюзанна.

Вона додала, що вже після операції дізналися, що у звичайній клініці така процедура коштує не більше 30 тисяч гривень. Зараз рідні знайшли нейрохірурга, який погодився провести повторну операцію.

У приватній клініці ситуацію не коментують

У приватній клініці на цей момент ситуацію не коментують. Поговорити з нейрохірургом також не вдалося. Спочатку повідомили, що його немає в клініці, а потім сказали, що він на операції.