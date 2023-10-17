Сбежавший в Европу шоумен Быстряков теперь называет украинцев "оккупантами"

Что написал сбежавший Быстряков

Так, бывший украинский шоумен решил блеснуть интеллектом и опубликовал пост про Израиль и евреев. В комментарии ему написала женщина и задала вопрос, почему же он с семейством навсегда покинул родину.

Быстряков ответил подписчице в своем характерном тоне. К тому же он считает, что Украина "оккупирована особями, уничтожающими" его язык и культуру.

"Давайте обойдемся без нравоучений ! Я не мальчик, а вы не лектор об-ва "Знание". Касаемо моей Родины....она осталась в моей душе и памяти. Сегодня эта территория оккупирована особями, уничтожающими мой язык, мою культуру, мою память и мои духовные ценности", - написал беглец.

Владимир продолжил свои "перлы" и написал, что "украинцев ведут на убой".

"И запомните, никогда я не отождествлял понятия "Родина" и "правящмй режим". Отождествление этих понятий и является главной манипуляцией тех, кто гонит украинцев на убой", - резюмировал он.

Что говорил Быстряков ранее об Украине

В начале полномасштабного вторжения россиян композитор обвинил Украину в том, что вроде бы война была спровоцирована именно украинцами.

Он называл общество в Украине "идиотами". Артист также назвал годы после изгнания экс-президента Виктора Януковича "холерными" и посоветовал украинцам, защищающим свою землю, обратиться "к психиатру".