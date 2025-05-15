Человечеству осталось немного. В NASA назвали дату, когда люди окончательно исчезнут с Земли

Исследователи NASA совместно с коллегами из Университета Тохо (Япония) провели масштабное моделирование с помощью суперкомпьютеров, чтобы выяснить, как долго планета останется пригодной для жизни. Их выводы предлагают четкую, хотя и отдаленную, временную шкалу конца жизни на нашей планете.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн издание Boy Genius Report.
Согласно результатам исследования, конец жизнеспособности планеты будет напрямую зависеть от жизненного цикла Солнца. В течение миллиардов лет звезда продолжит расти и все сильнее нагревать Землю - до такой степени, что существование жизни станет невозможным. Ученые прогнозируют, что это произойдет примерно в 1 000 002 021 году, когда условия на поверхности Земли станут слишком экстремальными даже для самых устойчивых организмов.
Для людей проблемы начнутся намного раньше. По мере того как Солнце будет разогреваться, атмосфера Земли начнет сильно меняться. В результате снизится уровень кислорода, ухудшится качество воздуха и резко вырастет температура. Эти изменения были спрогнозированы с помощью подробной климатической модели и расчетов солнечной радиации.
Признаки подобных изменений можно наблюдать уже сейчас. Так, корональные выбросы и солнечные бури усиливаются и воздействуют на магнитное поле Земли, что, по словам исследователей, уже влияет на уровень кислорода в атмосфере и позволяет лучше понять долгосрочные последствия.
Кроме того, изменения климата, вызванные деятельностью человека, только ускоряют приближение конца - уже зафиксировано повышение глобальной температуры и активное таяние полярных льдов.
Точной даты исчезновения человечества в отчете не указано. Однако ученые не исключают, что неблагоприятные экологические условия наступят для людей намного раньше, чем через миллиард лет.
Жизнь на Земле не исчезнет в один момент - ее конец будет постепенным, с медленным и необратимым угасанием. Несмотря на столь отдаленную перспективу, ученые призывают уже сегодня задуматься о необходимости подготовки и адаптации человечества к будущим вызовам.
Некоторые эксперты предлагают технологические решения - такие как замкнутые системы жизнеобеспечения и искусственные среды обитания, которые помогут сохранить условия для жизни как можно дольше.
Другие рассматривают возможность переселения на другие планеты Солнечной системы. В частности, активно обсуждаются долгосрочные миссии по освоению Марса - как со стороны NASA, так и компаний вроде SpaceX. Эти проекты рассматриваются как потенциальная стратегия по сохранению человечества, когда Земля станет непригодной для жизни.
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