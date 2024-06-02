Шоколадное безе: рецепт невесомого десерта из всего 4 составляющих

Безе, которое иногда называют меренгой - известный десерт из запеченных взбитых белков и сахара. Горький темный шоколад превосходно сочетается со сладким вкусом, создавая идеальный баланс.

О том, как готовить шоколадное безе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba .

Что нужно для шоколадного безе

Для того чтобы приготовить такой хрустящий десерт, нужны следующие ингредиенты:

сахар - 180 г;

яйца - 3 шт.;

черный шоколад - 70 г;

лимонный сок - 6 г.

Как готовить безе с шоколадом

Предварительно выложите яйца из холодильника на 3 часа. После этого разбейте яйца в миску, отделяя желтки от белков. Поскольку для безе нужны только белки, желтки можно использовать для омлета или другого блюда.

Взбивайте белки на высокой скорости миксера. Когда они начнут сгущаться, начните добавлять сахар, в три этапа.

Тщательно взбейте смесь до однородной консистенции, убедившись, что сахар полностью растворился. Добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать белки до густой, пышной белой массы.

Шоколад разломайте на кусочки, переложите в миску и растопите с помощью микроволновки. Тщательно размешайте, чтобы в нем не было комочков.

Немного подождите, чтобы шоколад слегка остыл. После этого медленно добавьте его к белкам. Осторожно размешайте смесь ложкой, чтобы образовались необычные разводы.

Разогрейте духовку до температуры 90 градусов, застелите противень пергаментом. Наполните кондитерский мешок смесью для безе и "выдавите" порции десерта на противень.

Выпекаете без полтора часа, одновременно слегка приоткрыв дверцу духовки. После этого достаньте готовое безе, дождитесь охлаждения и подавайте.