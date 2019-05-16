Ми були шоковані: вражаюча історія кота-мандрівника

Чорного кота Мурчика попередній господар називав "кіт, який упав з неба", тому що домашній вихованець в прямому сенсі впав до нього в будинок через камін, а до цього його в селі ніхто раніше не бачив. Але ця історія в біографії дивного кота не єдина, розповіли в сюжеті "Сьогодні".

Коли перший господар зібрався їхати на заробітки, він приніс Мурчика у Лаврський чоловічий монастир, де кіт прожив вісім років. Отець Теодор прив'язався до чорного кота і коли зібрався переїжджати на службу в Луцьк, попросив настоятеля відпустити Мурчика з ним.

"З благословення настоятеля цього котика він мені дав. І він як пасажир авто сюди приїхав, і через деякий час зник, що мені було дуже прикро. І я, звичайно, почав просити про допомогу Святого Мартіна з Ліми, який піклується про бродячих котів", – розповів священик Теодор Лев.

Кота шукали майже місяць, а потім він раптом з'явився, але не в Луцьку, а біля входу в Лаврський чоловічий монастир у Львівській області. Він просто сів на сходинки біля входу і чекав, поки йому відкриють двері.

Кіт-мандрівник Мурчик (скріншот з відео)

Спочатку в монастирі не були впевнені, що це Мурчик, так як кіт був виснаженим, наляканим і дуже худим. А потім змогли визначити по білим лапкам і плямі на животі, що це дійсно Мурчик.

"Якщо хтось із нас робив різкий рух рукою або ногою, він міг накинутися – настільки був переляканий. І дуже змарнілий, його складно було впізнати", – розповів чернець Орест Дверницький.

Служителі монастиря були шоковані. Як Мурчик зміг запам'ятати дорогу і як зміг подолати майже 300 кілометрів, з однієї області в іншу – невідомо.

"Та ми взагалі були шоковані, що він прийшов. Ну і радість була велика. Всі вийшли, ми аж плакали", – розповіла куховарка монастиря Ольга Яворська.

Кіт Мурчик пройшов шлях в 300 кілометрів, щоб повернутися додому (YouTube/Сьогодні)

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