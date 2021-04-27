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Я була в шоці: Могилевська розкритикувала безробітних у Києві

Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Наталія Могилевська вирішила допомогти своїм землякам, які залишилися без роботи під час карантину. Вона спробувала влаштувати українців на роботу на посаді асистентів, фотографів і ретушерів. Але її спроби особливим успіхом не увінчалися.

Про це відома артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram і розкритикувала безробітних.

Як повідомила Могилевська, вона отримала близько сотні резюме і тільки троє з них дійсно потребували роботи. Майже всі інші здобувачі успішно працевлаштовані, але шукають можливості поліпшити своє життя або змінити сферу діяльності.

"Тобто, хто був успішний, той і продовжує бути успішним і буде ще успішніше, а ті, для кого ми робили цю пропозицію, хто скаржився, що у них немає грошей і роботи – свої резюме так і не надіслали. Так невже справа в локдауні? Люди, ви не уявляєте, наскільки я була в шоці від цих результатів", - зізналася Могилевська.

Вона додала, що люди, які скаржаться на відсутність роботи через карантин, швидше за все не мали її й до локдауну.

"Замість того, щоб робити щось, прагнути, працювати над собою, шукати виходи, шукати себе, вчитися - звинувачують весь світ навколо у своїх невдачах, то уряд, то сусіда, то локдаун... які завгодно обставини, тільки не себе", – підкреслила співачка.

У коментарях дописувачі помітили, що обставини бувають різні та проблема з роботою особливо гостро стоїть не в столиці, а в інших містах України.

  • Не варто так узагальнювати: не всі живуть в Києві й не всім підходять запропоновані вакансії. Без роботи якраз залишилися зараз не фотографи та ретушери, а люди зовсім інших спеціальностей.
  • Іноді людині не вистачає впевненості та підтримки.
  • Ні, Наташа, це не струс повітря! Не у всіх вистачить сміливості написати. І всі зараз люди знаходяться в депресії. Що робити? Куди далі йти? Я вас вважала завжди розумною людиною. Мені теж потрібна робота. Я в Луганську. Я працюю за копійки й не знаю, що буде далі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Наталя Могилевська вперше розповіла про свої страхи.

А також розповідали про те, що Могилевська розповіла, як проходить її день в локдаун.

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