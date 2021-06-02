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Блогерку з Києва, яка громить зйомні квартири, рік тому "копи" врятували від суїциду

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Києва, Середа 02 червня 2021 11:20
Блогерку з Києва, яка громить зйомні квартири, рік тому "копи" врятували від суїциду Колаж РБК-Україна: Блогерку з Києва, яка громить зйомні квартири, рік тому "копи" врятували від суїциду
Автор: Світлана Мащенко

Блогершу з Києва з ніком ttiisshhiinnaa, яка рознесла з друзями чергову зйомну квартиру, а потім хаяла поліцію, патрульні рік тому знімали з Моста метро, звідки дівчина збиралася стрибати.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Дівчину звуть Маша, їй 18 років. Пару днів тому вона з друзями розгромила квартиру, куди приїхала поліція і служба охорони. Вона і її бойфренд Сергій виправдовувалися, мовляв, це зробили не вони, а їхні друзі. В результаті хлопця в наручниках забрали в райвідділ, а Маша поїхала на машині з копами його визволяти.

Коли блогерка їхала в патрульному авто вона попутно записувала сторіс під трек зі словами "на**й поліцію". Але в мережі нагадали, що цій самій поліції вона, можливо, зобов'язана життям.

Так, близько року тому Маша сиділа на мосту і в прямому ефірі плакала про тяжкість буття у свої тоді 17 років. Патрульні допомогли дівчині та запропонували спеціалізовану консультацію. Вона відмовлялася і говорила, що все нормально, просто випила і був хлопець, з яким спілкувалася чотири роки, але потім щось пішло не так.

Відео: Блогерку врятували патрульні рік тому

Нагадаємо, що скандальний випадок стався кілька днів тому. І це не перша витівка зірки соцмереж. Не так давно вона влаштувала стрілянину посеред вулиці під час фотосесії. І в цей же день розгромила зйомну квартиру в елітному ЖК.

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