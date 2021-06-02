Блогерку з Києва, яка громить зйомні квартири, рік тому "копи" врятували від суїциду

Блогершу з Києва з ніком ttiisshhiinnaa, яка рознесла з друзями чергову зйомну квартиру , а потім хаяла поліцію, патрульні рік тому знімали з Моста метро, звідки дівчина збиралася стрибати.

Дівчину звуть Маша, їй 18 років. Пару днів тому вона з друзями розгромила квартиру, куди приїхала поліція і служба охорони. Вона і її бойфренд Сергій виправдовувалися, мовляв, це зробили не вони, а їхні друзі. В результаті хлопця в наручниках забрали в райвідділ, а Маша поїхала на машині з копами його визволяти.

Коли блогерка їхала в патрульному авто вона попутно записувала сторіс під трек зі словами "на**й поліцію". Але в мережі нагадали, що цій самій поліції вона, можливо, зобов'язана життям.

Так, близько року тому Маша сиділа на мосту і в прямому ефірі плакала про тяжкість буття у свої тоді 17 років. Патрульні допомогли дівчині та запропонували спеціалізовану консультацію. Вона відмовлялася і говорила, що все нормально, просто випила і був хлопець, з яким спілкувалася чотири роки, але потім щось пішло не так.

Відео: Блогерку врятували патрульні рік тому