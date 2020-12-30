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Шмигаль сказав, коли вакцини від COVID-19 приїдуть в Україну

Київ, Середа 30 грудня 2020 17:11
Шмигаль сказав, коли вакцини від COVID-19 приїдуть в Україну
Денис Шмигаль (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Україна отримає ще майже 2 мільйони доз вакцин від коронавірусу крім узгоджених 8 мільйонів, які держава отримає за глобальною ініціативою COVAX.

Про це 30 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у своєму Facebook.

За словами глави уряду, мова йде про 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 від китайської компанії Sinovac Biotech, з якою міністерство охорони здоров'я України уклало контракт за дорученням президента Володимира Зеленського.

Перша партія таких ліків в кількості 700 тисяч доз має з'явиться в Україні протягом 30 днів після офіційної реєстрації вакцин.

Шмигаль уточнив, що вакцини отримають безкоштовно лікарі та люди в групі ризику відповідно до національного плану вакцинування.

"Уряд та Офіс президента продовжує активно вести перемовини з керівництвом інших держав та міжнародними фінансовими партнерами щодо закупівлі додаткових доз вакцини в найкоротші терміни", - додав глава Кабміну.

Раніше повідомлялося, що МОЗ України розраховує отримати китайську вакцину від COVID в лютому.

Також ми писали про те, що лікар зробив важливу заяву про швидке закінчення пандемії COVID-19 - медик прогнозує, що це може статися вже до літа 2021 року.

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Новини України Життя вакцинацияДенис Шмигальвакцина от коронавируса

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