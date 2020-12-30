Шмыгаль сказал, когда вакцины от COVID-19 приедут в Украину

Денис Шмыгаль (фото: РБК-Украина)

Украина получит еще почти 2 миллиарда доз вакцин от коронавируса помимо согласованных 8 миллионов, которые государство получит по глобальной инициативе COVAX.

Об этом 30 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем Facebook.

По словам главы правительства, речь идет о 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, с которой министерство здравоохранения Украины заключило контракт по поручению президента Владимира Зеленского.

Первая партия таких лекарств в количестве 700 тысяч доз должна появится в Украине в течение 30 дней после официальной регистрации вакцин.

Шмыгаль уточнил, что вакцины получат бесплатно врачи и люди в группе риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

"Правительство и Офис президента продолжает активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки", - добавил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины рассчитывает получить китайскую вакцину от COVID в феврале.

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