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Шмигаль зробив важливу заяву про пенсії в 2021 році

Автор: Людмила Жукова

Введення накопичувальної пенсійної системи - це забезпечення гідної пенсії і інвестиція в економіку. І її запустять вже в цьому році.

Про це заявив премьєр-міністр України Денис Шмигаль на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

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Зазначимо, що Кабінет міністрів розробив з Міністерством соціальної політики стратегію впровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Упевнений, що в цьому році ми всі побачимо введення накопичувальної пенсійної системи в Україні", - заявив Шмигаль.

Як же буде працювати накопичувальна система пенсії

Спочатку пропонується встановити внески на рівні 4% (2% роботодавець + 2% працівник). При цьому, прем'єр-міністр висловив готовність одночасно відповідно зменшити ЄСВ і ПДФО, щоб не збільшувати навантаження на бізнес.

За розрахунками Мінсоцполітики старт системи з внесків у розмірі 4% забезпечить виконання мінімальних зобов'язань України щодо пенсійного забезпечення згідно ратифікованої конвенції МОП на рівні 40% при наявності передбаченого законодавством України страхового стажу. За умови поступового збільшення внесків до 7% коефіцієнт заміщення наблизиться до 50%.

Відповідно до законопроекту, страхові внески, що надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України буде направляти у недержавні пенсійні фонди. Учасник програми (українець до 35 років, який працює на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці) може сам вибрати фонд.

По досягненні пенсійного віку (стажу) для отримання пільгової пенсії, громадянин може:

  • оформити договір про отримання довічних щомісячних виплат зі свого рахунку;
  • оформити пенсію на визначений термін (не менш 10 років)
  • зняти всі кошти з рахунку одноразово (якщо коштів на рахунку не вистачає для укладення договору про виплату довічної пенсії, після оформлення інвалідності та ще у ряді випадків)

Рахунок у недержавному пенсійному фонді можна поповнювати з особистих коштів учасника програми.

Як ми писали раніше, пенсіонерам будуть призначати пенсії за новими правилами, згідно з якими навіть при першому зверненні не потрібно буде особиста присутність одержувача виплат.

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