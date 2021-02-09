Шмигаль зробив важливу заяву про пенсії в 2021 році

Введення накопичувальної пенсійної системи - це забезпечення гідної пенсії і інвестиція в економіку. І її запустять вже в цьому році.
Про це заявив премьєр-міністр України Денис Шмигаль на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
Зазначимо, що Кабінет міністрів розробив з Міністерством соціальної політики стратегію впровадження накопичувальної пенсійної системи.
"Упевнений, що в цьому році ми всі побачимо введення накопичувальної пенсійної системи в Україні", - заявив Шмигаль.
Як же буде працювати накопичувальна система пенсії
Спочатку пропонується встановити внески на рівні 4% (2% роботодавець + 2% працівник). При цьому, прем'єр-міністр висловив готовність одночасно відповідно зменшити ЄСВ і ПДФО, щоб не збільшувати навантаження на бізнес.
За розрахунками Мінсоцполітики старт системи з внесків у розмірі 4% забезпечить виконання мінімальних зобов'язань України щодо пенсійного забезпечення згідно ратифікованої конвенції МОП на рівні 40% при наявності передбаченого законодавством України страхового стажу. За умови поступового збільшення внесків до 7% коефіцієнт заміщення наблизиться до 50%.
Відповідно до законопроекту, страхові внески, що надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України буде направляти у недержавні пенсійні фонди. Учасник програми (українець до 35 років, який працює на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці) може сам вибрати фонд.
По досягненні пенсійного віку (стажу) для отримання пільгової пенсії, громадянин може:
Рахунок у недержавному пенсійному фонді можна поповнювати з особистих коштів учасника програми.
Як ми писали раніше, пенсіонерам будуть призначати пенсії за новими правилами, згідно з якими навіть при першому зверненні не потрібно буде особиста присутність одержувача виплат.