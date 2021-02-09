Шмигаль зробив важливу заяву про пенсії в 2021 році

Зазначимо, що Кабінет міністрів розробив з Міністерством соціальної політики стратегію впровадження накопичувальної пенсійної системи.

"Упевнений, що в цьому році ми всі побачимо введення накопичувальної пенсійної системи в Україні", - заявив Шмигаль.

Як же буде працювати накопичувальна система пенсії

Спочатку пропонується встановити внески на рівні 4% (2% роботодавець + 2% працівник). При цьому, прем'єр-міністр висловив готовність одночасно відповідно зменшити ЄСВ і ПДФО, щоб не збільшувати навантаження на бізнес.

За розрахунками Мінсоцполітики старт системи з внесків у розмірі 4% забезпечить виконання мінімальних зобов'язань України щодо пенсійного забезпечення згідно ратифікованої конвенції МОП на рівні 40% при наявності передбаченого законодавством України страхового стажу. За умови поступового збільшення внесків до 7% коефіцієнт заміщення наблизиться до 50%.

Відповідно до законопроекту, страхові внески, що надійдуть за учасників НППС, Пенсійний фонд України буде направляти у недержавні пенсійні фонди. Учасник програми (українець до 35 років, який працює на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці) може сам вибрати фонд.

По досягненні пенсійного віку (стажу) для отримання пільгової пенсії, громадянин може:

оформити договір про отримання довічних щомісячних виплат зі свого рахунку;

оформити пенсію на визначений термін (не менш 10 років)

зняти всі кошти з рахунку одноразово (якщо коштів на рахунку не вистачає для укладення договору про виплату довічної пенсії, після оформлення інвалідності та ще у ряді випадків)

Рахунок у недержавному пенсійному фонді можна поповнювати з особистих коштів учасника програми.