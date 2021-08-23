Школярів почнуть виховувати по-новому: вчителям дали рекомендації

Зокрема, вчителям рекомендується формувати у дітей та підлітків цінні життєві навички, національно-патріотичне виховання, проводити профілактику булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних та психотропних речовин, запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми.

Як зазначають у Міносвіти, характер виховання школярів повинен передбачати розуміння вихователем природи вихованців, їх індивідуальних особливостей і можливостей, повагу до особистості дитини. Вчителі повинні дбати про гармонійний розвиток, встановлення взаємин співпраці в навчально-виховному процесі.

Крім того, успіх виховного процесу залежить від відносин між учителем і учнем, і вони повинні будуватися на основі співдружності, співпраці та ділового партнерства.

"Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані: поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; настанови та особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбності; захищати здобувачів освіти при освітньому процесі від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживання ними та іншими особами на території навчальних закладів алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам", - йдеться в документі.

У Міністерстві освіти просять вчителів приділити особливу увагу поширенню в школах практики функціонуванню служб злагоди (шкільної медіації), проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації, здорового і безпечного способу життя, навичок збереження життя і здоров'я, а також запобігання небезпечної поведінки.

Також рекомендується навчати дітей безпеки при використанні інформаційно-комунікаційних технологій та інших медійних засобів, навичок безпечної поведінки в Інтернеті.