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У школі Києва спалахнув гучний скандал: вчителі просять не розголошувати

STYLERПодії    21.10.2019 - 12:57
У школі Києва спалахнув гучний скандал: вчителі просять не розголошувати
У школі Києва №123 чоловік чіплявся до дитини (колаж: РБК-Україна)

В одну з київських шкіл проник неадекват, якого зафіксували камери відеоспостереження

У київській школі спалахнув неабиякий скандал через невідомого чоловіка, який проник у школу. Неадекват чіплявся до першокласника в туалеті. На щастя, хлопчикові вдалося відбитися від нього. Про це у Facebook розповіла сестра школяра Анастасія Григорук.

Інцидент стався у школі № 123 Подільського району.

"Чувак стояв в туалеті. Брат зайшов, і поки робив свої справи, ця скотина полізла до нього. На щастя, малюк встиг обернутися, вдарити муд*ка по руках і втекти", - пише дівчина.

Камери відеоспостереження зафіксували неадеквата. Також з'ясувалося, що він "відзначився" у ще одній київській школі. В іншому закладі вчителям вдалося зловити збоченця, але він втік до прибуття поліції.

У школі Києва спалахнув гучний скандал: вчителі просять не розголошувати

В школі Києва №123 чоловік чіплявся до дитини (фото: facebook.com/anastasiia.grigoruk)

Варто відзначити, що не менш дивно виглядає і реакція адміністрації навчального закладу. Директор школи подзвонив дівчині, спробував з'ясувати, хто вона така, і дорікнув, мовляв, навіщо було роздмухувати скандал.

У школі Києва спалахнув гучний скандал: вчителі просять не розголошувати

В школі Києва №123 чоловік чіплявся до дитини (фото: facebook.com/anastasiia.grigoruk)

Користувачі мережі шоковані подією в школі. В місці, куди батьки без побоювання віддають своїх дітей, а багато з них ще й скидаються на охорону. В коментарях випадок у навчальному закладі називають справжньою "жестю".

  • Ніколи не розуміла, як дорослі і батьки не вірять дітям і говорять не згущувати фарби та і не перебільшувати. Братику скоріше стерти цей момент з пам'яті.
  • Який жах! Щиро бажаю, щоб брат забув про це, та це ніяк не вплинуло на нього! І звичайно знайти і посадити цю аморальноу людину!
  • Настя, це жесть. Жахлива жесть. Сподіваюся, з братом все добре. Реакція школи і людей - ааааааааааа. У мене немає слів.
  • Реально директор сказав, що не вірить? Треба міняти охорону, і донести до всіх батьків ситуацію, головне - діти, а не хто там що думає з вчителів... Ох і люди блін, їм довіряєш...

У школі Києва спалахнув гучний скандал: вчителі просять не розголошувати

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