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"Жалею, что не смог сохранить семейные фотоальбомы": история Юрия из Рубежного в музее Голоса мирних"

"Жалею, что не смог сохранить семейные фотоальбомы": история Юрия из Рубежного в музее Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Юрий – из Рубежного Луганской области. Почти два месяца он жил под бомбежками. Сначала в подвале своего дома, потом в хранилище местного Дворца культуры. Попасть в квартиру из-за постоянных обстрелов было невозможно, мужчина дважды спасся чудом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на историю Юрия в музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Однажды обстрелы начались неожиданно. Юрий побежал в убежище и споткнулся. Ему повезло, он только сильно порезал руки – на земле было много битого стекла. В другой раз его спасли считанные минуты.

"Я в подвал зашел – и сбросили бомбу. Если бы не спустился, то меня металлической решеткой от подъезда просто придавило бы к стене", – вспоминает страшный момент Юрий.

В конце апреля 2022 года украинские военные предупредили горожан, что нужно срочно эвакуироваться. На военной машине людей вывезли сначала в пожарную часть в Лисичанске. Следующей временной остановкой стал шелтер в одном из селений.

"Я потерял в Рубежном трехкомнатную квартиру с ремонтом и бытовой техникой и уже смирился с этим. Но до сих пор сожалею, что в панике, в водовороте эмоций, не положил в сумку семейные фотоальбомы. Скорее всего, они сгорели", - признается Юрий.

История Юрия вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001

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