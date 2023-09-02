Жалела о ребенке и пыталась совершить самоубийство. Сплыли неизвестные подробности из жизни погибшей принцессы Дианы

31 августа 1997 года принцесса Уэльская Диана погибла в результате полученных в автокатастрофе травм. С этого дня исполнилось 26 лет, а в Соединенном Королевстве ее до сих пор вспоминают с теплотой. В 1990-х годах принцесса Диана вместе с журналистом Эндрю Мортоном готовила автобиографию. Недавно не вошедшие в книгу записи ее рассказа рассекретили. И то, что сказала монархиня, шокировало многих.

Что сказала принцесса Диана

На записях Диана утверждает, что на крестинах принца Гарри, ее сына, Чарльз сказал ее матери Фрэнсис: "Мы очень разочарованы, мы думали, что это будет девочка".

Но после этих слов Фрэнсис накричала на него и сказала, что он должен "понять, что ему посчастливилось быть отцом ребенка".

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (фото: Википедия)

Когда отец Дианы Джон женился на другой после развода с Фрэнсисом, для принцессы это стало ударом. Она рассказывала, что на самом деле не любила свою мачеху Рейн Спенсер. А когда Джон умер, Рейн бросила семью.

"Я была так зла. Я сказала ей: "Я так тебя ненавижу. Если бы ты знала, как мы все ненавидим тебя за то, что ты сделала. Ты дом испортила, папины деньги растратила". Я сказала все, что могла, и Рейн ответила: "Ты даже не представляешь, сколько боли мать причинила твоему отцу", - рассказывает Диана.

Говорят, что Диана и ее братья и сестры называли мачеху "кислотным дождем" и часто при ее появлении пели "Рейн, Рейн, уходи!"

Принц Чарльз хотел, чтобы родилась девочка, но на свет появился принц Гарри (фото: Википедия)

Брак Дианы и Чарльза также был с трещинами. В записях она рассказала, что испытывала настоящую депрессию и даже пыталась покончить с собой.

Эти откровения не вошли в официальную биографию принцессы, ведь это негативно повлияло бы на имидж королевской семьи, поэтому многие книжные запретили такой релиз.

Принцесса также рассказывала, как порезала себя карманным ножом, прыгала с лестницы, когда была беременна и блевала по четыре раза в день, когда развилась булимия.

Сегодня на престоле сидит король Чарльз III и королева Камилла (фото: Getty Images)

Рассекреченные записи хотят использовать в новом документальном фильме о принцессе Диане, который станет продолжением фильма 2017 года.

"Когда вышел первый фильм, люди были поражены, потому что не слышали, чтобы Диана так говорила раньше. Это стиль рассказа, который очень трудно воспроизвести, но я думаю, что это ближе к истине. Важно, чтобы как можно больше из этих пленок стали услышаны, ведь это часть наследия Дианы", - говорит продюсер как документального фильма 2017 года, так и будущего Том Дженнингс.