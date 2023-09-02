Шкодувала про дитину та намагалася вчинити самогубство. Спливли невідомі подробиці з життя загиблої принцеси Діани

31 серпня 1997 року принцеса Уельська Діана загинула внаслідок отриманих в автокатастрофі травм. З цього дня минуло 26 років, а в Об'єднаному Королівстві її досі згадують із теплотою. У 1990-х роках принцеса Діана разом із журналістом Ендрю Мортоном готувала автобіографію. Нещодавно записи її оповіді, які не увійшли до книжки, розсекретили. І те, що сказала монархиня, шокувало багатьох.

Що сказала принцеса Діана

На записах Діана стверджує, що на хрестинах принца Гаррі, її сина, Чарльз сказав її матері Френсіс: "Ми дуже розчаровані, ми думали, що це буде дівчинка".

Але після цих слів Френсіс нагримала на нього та сказала, що він повинен "усвідомити, що йому пощастило мати дитину".

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза (фото: Вікіпедія)

Коли батько Діани Джон одружився з іншою після розлучення з Френсіс, для принцеси це стало ударом. Вона розповідала, що насправді не любила свою мачуху Рейн Спенсер. А коли Джон помер, Рейн кинула сім'ю.

"Я була така зла. Я сказала їй: "Я так тебе ненавиджу. Якби ти тільки знала, як ми всі ненавидимо тебе за те, що ти зробила. Ти будинок зіпсувала, татові гроші протринькала". Я сказала усе, що могла, і Рейн відповіла: "Ти навіть не уявляєш, скільки болю мати завдала твоєму батькові", - розповідає Діана.

Кажуть, що Діана та її брати й сестри називали мачуху "кислотним дощем" і часто за її появи співали "Рейн, Рейн, іди геть!"

Принц Чарльз хотів, щоб народилася дівчинка, але на світ з'явився принц Гаррі (фото: Вікіпедія)

Шлюб Діани та Чарльза також мав тріщини. У записах вона розповіла, що відчувала справжню депресію та навіть намагалася накласти на себе руки.

Ці одкровення не увійшли до офіційної біографії принцеси, адже це негативно вплинуло б на імідж королівської родини, тому багато книжкових заборонили такий реліз.

Принцеса також розповідала, як порізала себе кишеньковим ножем, стрибала зі сходів, коли була вагітна та блювала по чотири рази на день, коли розвинулася булімія.

Сьогодні на престолі сидить король Чарльз III та королева Камілла (фото: Getty Images)

Розсекречені записи хочуть використати в новому документальному фільмі про принцесу Діану, який стане продовженням фільму 2017 року.

"Коли вийшов перший фільм, люди були вражені, тому що не чули, щоб Діана так говорила раніше. Це стиль оповідання, який дуже важко відтворити, але я думаю, що це найближче до правди. Важливо, щоб якомога більше із цих плівок стали почутими, адже це частина спадщини Діани", - каже продюсер як документального фільму 2017 року, так і майбутнього Том Дженнінгс.