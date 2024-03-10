Вред от токсичных отношений. 7 разрушительных последствий для нашей психики

Что такое токсичные отношения

Токсичные отношения - это отношения, в которых один из партнеров постоянно ставит собственные потребности и интересы выше интересов и потребностей другого.

В токсичных отношениях каждая сторона может чувствовать себя обесцененной и непонятой. Партнеры часто обвиняют друг друга в проблемах в отношениях, вместо того чтобы признать свою ответственность в конфликтной ситуации. Они атакуют черты друг друга, вместо того чтобы обсудить беспокойство или найти решение.

Длительное пребывание в токсичных отношениях несет психологический и физический вред и вызывает психические заболевания.

Чем опасны токсичные отношения (фото: Freepik)

Последствия токсичных отношений

Тревога

Это одно из самых распространенных последствий токсичных отношений в современном обществе.

Токсичные отношения часто характеризуются постоянным напряжением, неопределенностью и страхом конфликта. Этот постоянный стресс может привести к повышенной тревожности.

Ведь вы постоянно находитесь на грани, волнуясь из-за очередной ссоры или чувствуя обеспокоенность состоянием отношений.

Депрессивное состояние

Токсичные отношения эмоционально истощают, и негатив может влиять и на вашу повседневную жизнь. Вы можете ощущать чувство печали, безнадежности и ничтожности.

Эмоционально утомительно поддерживать отношения, полные конфликтов, манипуляций или насилия, что может способствовать возникновению депрессивных симптомов.

Как токсичные отношения влияют на человека (фото: Freepik)

Низкая самооценка

В токсичных отношениях вы можете столкнуться с контролем, эмоциональным насилием или постоянной критикой - в отношении чего-либо, даже положительных качеств. С течением времени это может подорвать самооценку и чувство собственного достоинства.

Вы можете начать верить негативным фразам от партнера и подвергать сомнению собственную ценность, что может оказать длительное влияние на ваше самовосприятие.

Стресс

Постоянная эмоциональная нагрузка токсичных отношений приводит к хроническому стрессу, который может проявляться в виде физических симптомов, таких как головная боль, мышечное напряжение или проблемы с пищеварением.

Высвобождаемые в таких ситуациях гормоны стресса могут негативно повлиять на ваше физическое и психическое здоровье, приводя к выгоранию и истощению.

Какие последствия токсичных отношений (фото: Freepik)

Изоляция

Токсичные партнеры могут изолировать вас от вашей поддержки, включая друзей и семью. А это может привести к ощущению одиночества и нехватки эмоциональной поддержки. Очень важно поддерживать здоровое социальное взаимодействие, поскольку изоляция может усугубить негативные последствия токсичных отношений.

Чувство вины и стыда

Манипулятивное поведение в токсичных отношениях может заставить вас чувствовать вину и стыд, даже если вы не сделали ничего плохого. Партнеры-манипуляторы часто перекладывают вину на вас, заставляя сомневаться в ваших действиях и намерениях.

Чувство вины и стыда может разрушить вашу уверенность в себе, ухудшить эмоциональное состояние и негативно повлиять на самооценку.

Ухудшение физического здоровья

Длительный стресс от токсичных отношений отрицательно влияет и на физическое здоровье в целом.

Психическое и физическое здоровье тесно связаны между собой, поэтому нагрузка на эмоциональное состояние может привести к таким проблемам как бессонница, высокое кровяное давление, проблемы с пищеварением и даже ослабление иммунной системы.