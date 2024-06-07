Вреден или полезен хлеб, если вы его замораживаете. Все, что нужно знать об этом

Очень часто украинцы, чтобы сохранить хлеб подольше, его замораживают. Верно ли это, меняется ли его гликемический индекс?

Какие преимущества замораживания хлеба?

Главный врач NHS доктор Чинтал Пател поделилась малоизвестными преимуществами замораживания хлеба для здоровья. Кроме предотвращения развития плесени и сохранения хлеба свежим, замораживание и разогрев буханки хлеба или булочек может быть полезным для вашего здоровья.

Эксперт как метод замораживания и размораживания влияет на крахмал, а следовательно, и на кишечник.

Врач сказала, что замораживание хлеба на ночь, а затем повторное разогревание или поджаривание изменяет молекулярную структуру крахмала в хлебе на более стойкий крахмал.

Это тип крахмала, питающий кишечные бактерии и помогающий создать здоровый микробиом кишечника. Это также снижает гликемический индекс хлеба. Замораживание хлеба снижает гликемический индекс на 30%. Это также работает с макаронами и рисом.

Изменяет ли замораживание хлеба его гликемический индекс?

Исследования показали, что способ хранения и приготовления хлеба может влиять на его гликемический индекс. Согласно исследованию 2007 года, опубликованному в The European Journal of Clinical Nutrition, повышение уровня глюкозы в крови было значительно ниже, если хлеб был заморожен, разморожен и затем поджарен, чем если хлеб был свежим.

Также обнаружено, что реакция глюкозы была "благоприятно изменена" во время поджаренного или просто замороженного и размороженного хлеба. Это означает, что замораживание хлеба влияет на уровень сахара в крови в краткосрочной перспективе, но его долгосрочное влияние на здоровье зависит от остального вашего рациона.

Как правильно заморозить хлеб (Скриншот)

Как заморозить и разморозить хлеб?

Поскольку замороженный хлеб может быть полезен вам, убедитесь, что вы хорошо его упаковали перед замораживанием. Вы можете нарезать его небольшими кусочками или ломтиками.

Лучше всего для хранения подойдут пищевые пакеты, которые можно плотно закрыть. Если хлеб изначально упакован в фольгу, вы можете поместить его в морозилку и заморозить. Не используйте бумажную упаковку.

Чтобы разморозить ломтик или буханку хлеба, просто извлеките его из морозильной камеры и оставьте при комнатной температуре на несколько часов. Вы также можете разморозить хлеб, положив его в холодильник на ночь, хотя это может сделать его немного черствым. Если ваш замороженный продукт нарезан, просто положите его в тостер без предварительного размораживания.

Сколько можно держать хлеб в морозильнике?

Замораживание хлеба продолжает его свежесть, но помните, что вы не можете хранить его дольше определенного времени. По данным lovefoodhatewaste.com, замороженный хлеб, хранящийся в герметичной упаковке или контейнере, можно хранить в морозильной камере до трех месяцев.

Перед замораживанием свежий хлеб следует хранить в прохладном, сухом и темном месте, например в кухонном шкафу или хлебнице.