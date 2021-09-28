Шикарну віллу Олі Полякової показали на відео: приватний пляж і причал з яхтами

Будинок "суперблондинки" українського шоу-бізнесу знаходиться в 80 кілометрах від столиці. Його побудував бізнесмен Вадим Буряковський - чоловік співачки. Ця дача знаходиться в мальовничій місцевості, неподалік затопленої Гусинської церкви.

Біля вілли є персональний пляж з причалом для човнів, де пришвартувалися дві елітні яхти.

Будинок Олі Полякової знаходиться в 80 км від Києва

Трохи далі можна побачити басейн, город і власну невелику бухту. На задньому дворі є стійло для худоби. Відомо, що сім'я тримає поголів'я з трьох десятків кіз і декількох коней. Оля не тільки власноруч вирощує огірки, помідори, а й варить елітні сири з плвснявою.

Сам будинок зроблений з дерев'яного зрубу. У ньому два поверхи та два крила. Під час локдауну подружжя розширило хонку у два рази. Вони зробили ще три кімнати з терасою й окремим входом. Вийшло повністю автономне житло для мами співачки.



