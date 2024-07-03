ИИ попросили написать юмористический текст для комиков. Результат шокировал исследователей

Исследователи Google DeepMind изучили опыт профессиональных стендаперов, использующих искусственный интеллект для написания своих шуток. И выяснилось, что у ИИ с чувством юмора не очень, потому что его шутки - "мягкие, шаблонные и скучные".

Как проводили исследования и что удалось выяснить о чувстве юмора у искусственного интеллекта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на MIT Technology Review.

Для своего исследования группа во главе с Пьотром Мировским, который сам порой выступает комиком-импровизатором, использовали комбинацию опросов и фокус-групп, чтобы определить, насколько ИИ полезен для различных задач.

Оказалось, что популярные модели ИИ от OpenAl и Google хорошо справляются с простыми задачами. Например, структурирование монолога или создание чернового наброска. Однако создать материал, который был бы оригинальным и смешным - ему тяжело.

Исследователи предложили профессиональным комикам, уже использовавшим ИИ для своей работы, использовать большие языковые модели (LLM) такие, как ChatGPT или Google Gemini для создания материала, который им было бы удобно представить в комедийном контексте. Например, они могли бы использовать этот материал для создания новых шуток или для переработки существующего контента.

Результаты поразили исследователей и были неоднозначными. Комики признались, что им нравится использовать ИИ для написания шуток, однако этот материал восторга не вызывает.

Некоторые участники отметили, что ИИ может быть полезным для работы, потому что быстро создает записи. Один из комиков назвал такой текст "рвотным черновиком, который придется перерабатывать и совершенствовать". Многие из участников исследования отметили способность ИИ создавать структуру комедийного скетча с возможностью дополнять его деталями.

Большинство комедийного материала, созданного ИИ, участники исследования описывали как мягкий, шаблонный и скучный. И качество юмора оставляло желать лучшего. Также было мнение, что количество усилий просто не стоит полученного результата.

"Сколько я бы ни подсказывал, это очень ограниченно, линейный подход к комедии", - сказал один комик.

А вот неспособность ИИ генерировать качественный юмор на самом деле не удивляет. Потому что OpenAl и Google используют те же фильтры безопасности, что предотвратить жесткие или расистские реакции чатботов. Оскорбительные, сексуальные шутки, черный юмор - это тоже под запретом.

И ИИ полагается на безопасные источники - огромное количество документов, книг, сообщений в блогах и других типах интернет-данных, на которых они учились работать.

"В комедии или любом другом хорошем произведении используются длинные арки, чтобы вернуться к теме или удивить аудиторию. Большие языковые модели испытывают проблемы с этим, потому что они построены так, чтобы предсказывать одно слово за раз. В своих исследованиях я часто пытался побуждать ИИ быть смешным, неожиданным, интересным или креативным, но это просто не работает", - объяснил исследователь компьютерных наук из Колумбийского университета Тухин Чакрабарти.