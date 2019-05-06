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Місце смертниці: українка дивом вижила в палаючому літаку

STYLERЖиття    06.05.2019 - 22:10
Місце смертниці: українка дивом вижила в палаючому літаку
Українка постраждала під час пожежі в Шереметьєво (Колаж РБК-Україна)

Жінка на даний момент знаходиться в лікарні

Під час пожежі на борту пасажирського літака в російському аеропорту Шереметьєво постраждала українка. Інформацію про те, що на борту Суперджета перебувала громадянка Українки підтвердив заступник голови Департаменту консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич у коментарі для РБК-Украина.

Жінка на даний момент знаходиться в лікарні імені Склифософского і її стан оцінюється як важкий. Як розповіла глава моз РФ Вероніка Скворцова, у постраждалої українки серйозні опіки.

В інституті Скліфосовського 4 пацієнтів. Одна важка пацієнтка 50 років з політравмою, з термоингаляционной травмою, тобто, з опіком верхніх дихальних шляхів... опіки полум'ям не більше 15 відсотків відносно поверхні", - повідомила Скворцова.

Як повідомив в сюжеті ТСН журналіст Роман Цимбалюк, жінку звуть Тетяна Білик, і медики кажуть, що пацієнтка – українка.

пожежу в Шереметьєво постраждала українка (YouTube/ТСН)

Крім того, з'ясувалося, що у Тетяни Білик було місце в 12 ряду, практично в середині літака. Всі, хто був поруч з жінкою – тепер у списку загиблих. Вона уникла загибелі лише дивом. Її крісло було ближче всього до проходу і можливо саме це врятувало їй життя.

Місце смертниці: українка дивом вижила в палаючому літаку

Скріншот (telegram.org/Lshot)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у російському аеропорту Шереметьєво сталася пожежа у пасажирському літаку, який забрав життя 41 людини.

А також розповідали про те, що ще одна українка дивом уникла трагедії, так як вирішила затриматися на один день у батьків в Дніпрі.

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