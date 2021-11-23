Я йшов босоніж по Києву і ночував з бомжами: Коляденко згадав, як домагався Білик

Історія кохання Коляденка та Білик була дуже непростою. Вони познайомилися в 2001 році. Тоді Білик була заміжня, але закоханий танцівник наважився запросити співачку в ресторан у Вінниці.

"Я запросив її в ресторан. Я замовив всі шашлики, хачапурі. Вино червоне, вино біле. Рахують рахунок - мені не вистачає грошей", - згадує хореограф.

Минуло кілька місяців і Білик подала на розлучення з чоловіком і почала офіційно зустрічатися з Дмитром.

Коляденко і Білик були разом 5 років (фото: mediananny.ua)

Коляденко кликав зірку заміж шість разів - вона не відповідала згодою.

Дмитро був дуже ревнивий і вдома влаштовував Білик скандали. Після одного з них вона вигнала його з дому.

"Я різав її картини, я викинув диван з 13-го поверху. Я заклеїв її косметику. Я йшов босоніж по Києву. Я жив під мостом з бомжами", - поділився Коляденко.