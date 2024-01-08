Шеф-повар показал, как натереть свеклу, чтобы не испачкать руки: видео лайфхаку
Свекла - один из основных ингредиентов многих блюд украинской кухни. Такой продукт у блюда натирают на терке, но это довольно неприятный процесс, сильно загрязняющий руки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok шеф-повара Анатолия Добровольского.
Как можно натереть свеклу
Если нет кухонных перчаток, то поищите среди бумаг знаменитый "файлик" и натирайте свеклу. Так вы не испачкаете руки.
Терку нужно поставить в файлик, туда же положите вареную свеклу и трите ее, держа руку с внешней стороны файлика.
В комментариях некоторые пользователи делились своими советами. Некоторые предложили просто одеть файл или пакет на руку.
@dobrovolskyi_hchef Lifehack with beetroot. #beetroot #foodie #chef #lifehacks #food #lifehack оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi
Используйте масло
Также перед тем как натирать свеклу, можно смазать ладони небольшим количеством масла. Сок будет выделяться и руки покраснеют. Но потом их очень легко можно вымыть с мылом и от свеклы не останется следа.
Чем полезна свекла
Свекла богата минеральными солями, органическими кислотами и фолиевой кислотой. Вещества в составе свеклы улучшают обмен веществ, активизируют работу кровообразования, укрепляют иммунитет.
Также щавелевая кислота в составе свеклы может навредить при мочекаменной болезни. В корнеплоде много сахара, потому его нужно ограничить диабетикам. Не рекомендуется продукт при гастрите.
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