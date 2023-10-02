RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ежедневное мытье головы вредит волосам: правда или миф

Можно ли мыть голову каждый день (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Многие женщины привыкли мыть голову каждый день, поскольку считают, что это позволит их волосам и укладкам выглядеть идеально. А также повысит их самоощущение до уровня - я прекрасна.

РБК-Украина (проект Styler) вместе с трихологом Юлией Седлецкой разобрался, действительно ли ежедневное мытье головы вредит нашим волосам.

Стоит ли мыть голову каждый день и как это влияет на состояние волос

Мы должны понимать, что если человек имеет жирный тип кожи головы, то ежедневное мытье обязательно. Это связано с тем, что от накопления сальных желез на коже, будет размножаться микробиом и выживать воспаление. Но очень часто девушки из-за этого , что желают иметь идеальную прическу обращаются к частому мытью агрессивными шампунями. Конечно, в таком случае - это большая ошибка. Так как пересушенная кожа головы будет приводить к утончению стержня волос", - поделилась мнением Юлия.

Шампуни для ежедневного мытья - это не миф. Они имеют более нейтральный уровень РН, поэтому они считаются более щепетильными.

На вопрос действительно ли ежедневное мытье головы вымывает защитные барьеры, трихолог ответила, что так и есть - если мыть активными шампунями, мы смываем защитный слой - а это будет приводить к возникновению сухости, зуда и ломкости волос.

Какой тип головы требует ежедневной мойки

По словам Седлецкой, ежедневно можно мыть голову мужчинам, поскольку их кожа головы всегда будет скорее жирнеть, чем женская.

Женщинам у которых нарушилось гормональное состояние - именно повышение мужских половых гормонов - андрогенов приводит к активному выделению себума.

И иногда подросткам, поскольку во время полового созревания ребенка сальные железы становятся очень активными.

Можно ли мыть голову каждый день без школы для волос (фото: Freepik)

Какие шампуни подходят для ежедневного мытья головы

Для ежедневного мытья можно использовать шампуни с нейтральным РН (5,0-5,5). В их состав должны входить растительные экстракты чабреца, мальвы, лопуха, крапивы, лаванды и шалфея. Они будут деликатно очищать и балансировать кожу.

Трихолог рассказала об общих правилах для сохранения чистоты кожи головы

  • мыть голову всегда вниз головой
  • использовать горячую комфортную воду
  • промывать волосы всегда 2 раза шампунем
  • для того, чтобы шампунь стал активным, пену необходимо активировать в ладонях, а затем наносить ее от линии роста волос до макушки и затылка.
  • когда моете голову, используйте волосы, как естественный эксфолиант. То есть моем массирующими движениями словно "шкребем" волосами кожу
  • мойте голову осведомленно, а не автоматически
  • бальзамы и маски наносим отступая от корня на 5 см.

Что влияет на чистоту кожи головы

  • правильно подобранный шампунь по типу кожи
  • правильно выполненная техника мойки головы
  • чистый рацион питания
  • питьевой режим
  • гормональное состояние.

Раньше мы рассказывали , почему вам точно не подойдет шампунь лучшей подруги.

А также делились информацией о том, как нельзя мыть голову .

Читайте РБК-Украина в Google News
волоссятрихолог