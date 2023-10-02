Ежедневное мытье головы вредит волосам: правда или миф

Стоит ли мыть голову каждый день и как это влияет на состояние волос

Мы должны понимать, что если человек имеет жирный тип кожи головы, то ежедневное мытье обязательно. Это связано с тем, что от накопления сальных желез на коже, будет размножаться микробиом и выживать воспаление. Но очень часто девушки из-за этого , что желают иметь идеальную прическу обращаются к частому мытью агрессивными шампунями. Конечно, в таком случае - это большая ошибка. Так как пересушенная кожа головы будет приводить к утончению стержня волос", - поделилась мнением Юлия.

Шампуни для ежедневного мытья - это не миф. Они имеют более нейтральный уровень РН, поэтому они считаются более щепетильными.

На вопрос действительно ли ежедневное мытье головы вымывает защитные барьеры, трихолог ответила, что так и есть - если мыть активными шампунями, мы смываем защитный слой - а это будет приводить к возникновению сухости, зуда и ломкости волос.

Какой тип головы требует ежедневной мойки

По словам Седлецкой, ежедневно можно мыть голову мужчинам, поскольку их кожа головы всегда будет скорее жирнеть, чем женская.

Женщинам у которых нарушилось гормональное состояние - именно повышение мужских половых гормонов - андрогенов приводит к активному выделению себума.

И иногда подросткам, поскольку во время полового созревания ребенка сальные железы становятся очень активными.

Можно ли мыть голову каждый день без школы для волос (фото: Freepik)

Какие шампуни подходят для ежедневного мытья головы

Для ежедневного мытья можно использовать шампуни с нейтральным РН (5,0-5,5). В их состав должны входить растительные экстракты чабреца, мальвы, лопуха, крапивы, лаванды и шалфея. Они будут деликатно очищать и балансировать кожу.

Трихолог рассказала об общих правилах для сохранения чистоты кожи головы

мыть голову всегда вниз головой

использовать горячую комфортную воду

промывать волосы всегда 2 раза шампунем

для того, чтобы шампунь стал активным, пену необходимо активировать в ладонях, а затем наносить ее от линии роста волос до макушки и затылка.

когда моете голову, используйте волосы, как естественный эксфолиант. То есть моем массирующими движениями словно "шкребем" волосами кожу

мойте голову осведомленно, а не автоматически

бальзамы и маски наносим отступая от корня на 5 см.

Что влияет на чистоту кожи головы