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Что сделать, чтобы дрова горели в четыре раза дольше: соблюдайте эти правила

Что сделать, чтобы дрова горели дольше (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Нынешняя зима обещает быть тяжелой, поэтому стоит подумать о том, как экономить на отоплении. Если вы используете в частном доме дрова, то следует знать простые советы, которые помогут, чтобы они горели дольше.

Что сделать, чтобы дрова горели дольше - читайте ниже.

Правильно укладывайте дрова

Чем плотнее будут уложены поленья, тем меньше воздуха через них будет проходить. Поэтому пробелы между поленьями должны быть минимальными.

Также внизу нужно укладывать большие дрова, а сверху поменьше. Разжигать нужно сверху, где лежат мельчайшие ветки.

Благодаря такому способу процесс горения будет растянут, а дом начнет быстро прогреваться, поскольку мелкие веточки быстро загорятся и дадут высокую температуру, а большие дрова обеспечат максимальную отдачу.

Почистите сажу

Сажа уменьшает тягу и может являться теплоизоляционным материалом. Если ее много, то дров приходится закладывать больше для получения того же количества тепла. Следует вовремя очищать сажу.

Заранее приносите дрова в дом

Зимой нужно заблаговременно приготовить поленья, ведь это принципиальное правило, которое поможет экономить на отоплении. Следует занести их в теплое отопительное помещение, чтобы они нагрелись и немного подсохли.

В идеале готовить дрова нужно за несколько дней до зажигания печи.

Регулируйте горение

Существует простое правило - чем сильнее тяга, тем быстрее сгорает запас дров. Чтобы контролировать силу горения, следует "дозировать" подачу воздуха с помощью заслонки. После того как печь достаточно разгорелась, заслонку следует начать постепенно закрывать, тем самым уменьшая подачу кислорода и снижая скорость горения.

Ранее мы сообщали, как можно быстро согреть квартиру без обогревателя.

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дроваотопление