Что сделать, чтобы дрова горели в четыре раза дольше: соблюдайте эти правила

Правильно укладывайте дрова

Чем плотнее будут уложены поленья, тем меньше воздуха через них будет проходить. Поэтому пробелы между поленьями должны быть минимальными.

Также внизу нужно укладывать большие дрова, а сверху поменьше. Разжигать нужно сверху, где лежат мельчайшие ветки.

Благодаря такому способу процесс горения будет растянут, а дом начнет быстро прогреваться, поскольку мелкие веточки быстро загорятся и дадут высокую температуру, а большие дрова обеспечат максимальную отдачу.

Почистите сажу

Сажа уменьшает тягу и может являться теплоизоляционным материалом. Если ее много, то дров приходится закладывать больше для получения того же количества тепла. Следует вовремя очищать сажу.

Заранее приносите дрова в дом

Зимой нужно заблаговременно приготовить поленья, ведь это принципиальное правило, которое поможет экономить на отоплении. Следует занести их в теплое отопительное помещение, чтобы они нагрелись и немного подсохли.

В идеале готовить дрова нужно за несколько дней до зажигания печи.

Регулируйте горение

Существует простое правило - чем сильнее тяга, тем быстрее сгорает запас дров. Чтобы контролировать силу горения, следует "дозировать" подачу воздуха с помощью заслонки. После того как печь достаточно разгорелась, заслонку следует начать постепенно закрывать, тем самым уменьшая подачу кислорода и снижая скорость горения.