Что запрещено делать молодежи в Японии: 12 неожиданных табу

Молодежь в Японии живет в мире строгих норм, где традиция преобладает над импульсом, а сдержанность - над самовыражением. То, что в Украине считается привычным поведением, в Японии - табу.

Не проявляют публично эмоций

В Японии принято сдерживать чувства на людях - радость, злость, плач. Молодые люди стараются сохранять "маску вежливости", даже если внутри кипит буря.

Не едят на ходу

Жевательная резинка - максимум, что могут себе позволить на улице. Прием пищи во время движения считается неряшливым и невежливым занятием.

Не заходят домой в обуви

Это табу еще с детства. Даже в некоторых кафе есть специальные тапочки. Молодежь тщательно придерживается этой нормы.

Не обнимаются и не целуются публично

Физическая близость на людях считается неприличной. Объятия для японцев - это нечто чрезвычайно личное. Проявлять эмоции на людях, любые - тоже табу.

Не перебивают старших

Молодые японцы учатся уважать иерархию. Даже если не согласны - молчат и кивают. К тому же японцы не противоречат учителям и наставникам. Уважение к учителю - абсолютное. Сомнения не озвучивают, а пытаются "подтянуться" до уровня знаний. Молодежь в Японии не делает татуировки (фото: Getty Images)

Не говорят по телефону в общественном транспорте

Это одно из главных табу - звонки или громкий разговор в поезде или автобусе считаются грубостью и невоспитанностью.

Не бросают мусор на улице

Японская молодежь с детства приучена убирать за собой. Урн часто нет, но это не оправдание.

Не демонстрируют татуировки

Татуировки имеют ассоциации с якудзой. Даже маленькое тату может вызвать осуждение - молодежь избегает этого.

Не ходят с открытыми плечами или декольте

Даже в жару одежда японцев должна быть сдержанной. Слишком откровенный стиль - табу даже на вечеринках и в клубах.

Не приглашают домой "просто так"

Дом для японцев - это место личного пространства. Поэтому там даже близкие друзья бывают крайне редко. А появиться на пороге без приглашения или серьезного повода - это табу. Японская молодежь не приглашает друзей домой "просто так" (фото: Getty Images)

Никогда не оставляют чаевых

В Японии это воспринимается как оскорбление - как намек, что персоналу очень мало платят и его нужно поддержать материально (из жалости).

Не признаются в симпатии напрямую

Флирт и симпатия здесь - дело очень деликатное. Многие молодые люди годами не решаются сделать первый шаг. Кстати, родителей в Японии не знакомят с "просто бойфрендом или девушкой". Такое знакомство - это уже предсвадебный этап.