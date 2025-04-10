Что запрещено делать молодежи в Японии: 12 неожиданных табу

В японском обществе - жесткая система норм и правил. Молодежь, даже в мегаполисах, до сих пор придерживается традиций, которые нам кажутся странными. Некоторые привычки, приемлемые в Европе или США, здесь - под строгим запретом.
Что категорически запрещено делать молодым людям в Японии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Молодежь в Японии живет в мире строгих норм, где традиция преобладает над импульсом, а сдержанность - над самовыражением. То, что в Украине считается привычным поведением, в Японии - табу.
В Японии принято сдерживать чувства на людях - радость, злость, плач. Молодые люди стараются сохранять "маску вежливости", даже если внутри кипит буря.
Жевательная резинка - максимум, что могут себе позволить на улице. Прием пищи во время движения считается неряшливым и невежливым занятием.
Это табу еще с детства. Даже в некоторых кафе есть специальные тапочки. Молодежь тщательно придерживается этой нормы.
Физическая близость на людях считается неприличной. Объятия для японцев - это нечто чрезвычайно личное. Проявлять эмоции на людях, любые - тоже табу.
Молодые японцы учатся уважать иерархию. Даже если не согласны - молчат и кивают. К тому же японцы не противоречат учителям и наставникам. Уважение к учителю - абсолютное. Сомнения не озвучивают, а пытаются "подтянуться" до уровня знаний.
Это одно из главных табу - звонки или громкий разговор в поезде или автобусе считаются грубостью и невоспитанностью.
Японская молодежь с детства приучена убирать за собой. Урн часто нет, но это не оправдание.
Татуировки имеют ассоциации с якудзой. Даже маленькое тату может вызвать осуждение - молодежь избегает этого.
Даже в жару одежда японцев должна быть сдержанной. Слишком откровенный стиль - табу даже на вечеринках и в клубах.
Дом для японцев - это место личного пространства. Поэтому там даже близкие друзья бывают крайне редко. А появиться на пороге без приглашения или серьезного повода - это табу.
В Японии это воспринимается как оскорбление - как намек, что персоналу очень мало платят и его нужно поддержать материально (из жалости).
Флирт и симпатия здесь - дело очень деликатное. Многие молодые люди годами не решаются сделать первый шаг. Кстати, родителей в Японии не знакомят с "просто бойфрендом или девушкой". Такое знакомство - это уже предсвадебный этап.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: JapanToday, Nippon, Tofugu, The Japan Times.