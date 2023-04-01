Что есть, чтобы волосы были здоровыми и красивыми? Нутрициолог назвала 8 необходимых продуктов

Какие факторы влияют на здоровье волос

"Здоровые и красивые волосы - это результат многих факторов. Генетика, уровень стресса, состояние окружающей среды, питание. Если ваши волосы стали тонкими, сухими и чрезмерно выпадают, просмотрите качество своего рациона, измените средства ухода или обратитесь к врачу", - советует эксперт.

Астафичева объясняет, что экстремальные диеты с быстрой потерей веса также могут негативно влиять на состояние волос, что приводит к усиленному выпадению в течение 6-12 недель.

"Чтобы улучшить состояние волос, нужно обогащать рацион продуктами, содержащими все необходимые питательные вещества", - говорит нутрициолог.

Эксперт делится списком продуктов, которые важны для здоровья волос.

Какие продукты нужны для здоровья волос

Лосось (а еще скумбрия и сардины) содержат омега-3 жирные кислоты, витамин B12. Омега-3 поддерживает здоровье кожи головы, а дефицит может привести к сухости кожи и тусклым волосам.

Темно-зеленые овощи и зелень могут помочь против выпадения волос, поскольку содержат витамин D, железо и фолиевую кислоту. Это шпинат, капуста кале, мангольд.

Фасоль. Бобовые снабжают организм белком, железом, цинком и биотином. Дефицит биотина может привести к ломкости волос.

Орехи. Кешью, миндаль и грецкие орехи являются источниками белка, здоровых жиров, биотина и цинка, которые поддерживают развитие здоровой ткани кожи головы и могут помочь стимулировать рост волос и предотвращать выпадение. Бразильские орехи наполнены селеном, способствующим росту волос.

Яйца. Снабжают белком и основными питательными веществами, способствующими здоровью волос, такими как холин, железо и витамины A, D и B12. Лютеин и зеаксантин также играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи и волос.

Гречневая крупа и другие ц/з каши. Замена белых рафинированных углеводов на 100% ц/з круп может помочь вам увеличить цинк, железо и витамины группы В в вашем рационе, чтобы поддерживать здоровье волос.

Молочные продукты. Кальций и казеин являются важными минералами для роста волос. Главным преимуществом йогурта, например, являются его пробиотики, которые помогают организму усваивать питательные вещества для поддержания роста и регулярного цикла волос.

Авокадо. В дополнение к содержанию витамина Е, авокадо содержит незаменимые жирные кислоты, которые могут помочь предотвращать выпадение волос.