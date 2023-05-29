Что влияет на личность и характер собаки: биологи выяснили очень интересные факты

Характер собаки и личность важны для их существования

По словам ученых их Хельсинского университета, исследовательского центра организации Folkhalsan и Университета Турку, существуют факторы, которые связаны с основными чертами личности у собак.

Особенности личности очень важны для благополучия, так как выступают не только предиктором смертности, а еще и физического и психического здоровья.

У домашних питомцев личность может влиять на отношения с родичами и владельцем. Если собака будет вести себя недопустимо с точки зрения хозяина, от нее могут отказаться.

"Поскольку личность свойственна большинству представителей животного мира, изучение особенностей характера собак могут углубить понимание личности у всех видов. Плюс это позволит улучшить самочувствие питомца, и его владельца. Черты личности в значительной мере генетические, поскольку оценки наследственности у людей и в животном мире часто колеблются от 40 до 50%. Но некоторая изменчивость личности объясняется и влиянием среды, особенно в раннем детстве", - подчеркивают ученые.

Как проводили исследование

Авторы научной работы провели опросы о 11 418 собаках и проанализировали большой набор данных, чтобы понять, что влияет на формирование характера питомцев.

Среди всего прочего, ученые брали во внимание 12 самых важных переменных, включая пол, возраст, породу, уровень социализации, наличие других собак в доме, среднее время в одиночестве днем, причины, по которым хозяин завел собаку и многое другое. Изучено было более 50 пород собак в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.

"Мы обнаружили, что породы заметно отличаются по всем характеристикам личности и что возраст тесно связан с чертами личности. Некоторые факторы окружающей среды, такие как уровень социализации в щенячьем возрасте, частота игр и причина владения собаки также влияли на характер животного. Однако эффект не был настолько значимым, то есть связь между окружающим миром и личностью ограничена", - рассказали биологи.

Что показало исследование

Самой важной переменной, от которой зависели беззащитность собаки, склонность к дрессировке, дружелюбие, ученые признали возраст - концентрация внимания на тренировках в меру взросления усиливалась, пока средние баллы по незащищенности, энергичности, дружелюбие снижались.

"Самки имели более высокие средние баллы по незащищенности, сосредоточенности на обучении и дружелюбию с людьми, а самцы получили более высокие средние баллы по энергичности, агрессивности (доминировании) и дружелюбию с родичами", - добавили исследователи.

Они отмечают, что пол оказался не настолько важным в контексте личности. А вот порода отображается на проявлении определенных черт. Самый высокий средний показатель незащищенности оказался у шетландской овчарки, а самый низкий - у бультерьеров.

Самыми энергичными стали парсон-рассел-терьеры, самыми упорными - миниатюрные пинчеры (в отличие от золотистых ретриверов).

По агрессивности и доминировании отмечается существенная разница: самый высокий балл у бойцовских собак, а самый низкий - у золотистых ретриверов.

Больше всего общаются с человеком - бультерьеры, а меньше всего - собаки, которые охраняют скот.

При этом финские лаппхунды чаще всего демонстрировали дружелюбие с родичами, а бордер-колли больше других это избегают.

"Самый высокий показатель незащищенности обнаружили у "домашних собак", а самый низкий - у собак, которые были приобретены для хобби или работы. Собаки, которых владельцы рассматривали как домашних животных, были более неуверенные, чем собаки, которых считают членами семьи. А те в свою очередь - более неуверенные, чем собаки для хобби или работы. Самый высокий средний балл неуверенности обнаружили у собак, которые были первыми для своих хозяев, самый низкий - у тех, кто был как минимум пятой собакой в семье", - говорится в результатах исследования.

Собаки, которые проживают в доме вместе с родичами, оказались более энергичными, но менее настойчивыми.

Собаки, которые проводили в среднем меньше часа в одиночестве на протяжении рабочего дня, были более сконцентрированы на дрессировке, в отличие от тех питомцев, которых оставляют одних дома минимум на 8 часов в день.