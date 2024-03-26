Что известно о съемках новых "Пиратов Карибского моря". Вернется ли Джонни Депп к своему амплуа

Что известно о снятии новых "Пиратов Карибского моря"

Франшиза фильма "Пираты Карибского моря", кажется, готова к полной перезагрузке и вернуться на большой экран.

Джерри Брукгаймер, продюсировавший каждый из пяти фильмов о Пиратах с Джонни Деппом, недавно рассказал, что сериал готов к перезапуску.

Он сказал, что в принципе готов к новым "Пиратам Карибского моря" и что в этот раз с актерами будет проще.

Франшиза "Пираты" начала работу еще с 2003 года, начиная с фильма "Проклятие Черной Жемчужины", с Деппом, Орландо Блумом и Кирой Найтли в главных ролях.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Первоначальная история, которая разворачивается в 18 веке, вращается вокруг романа между персонажем Блума Виллом Тернером и Элизабет Свон, которую играет Найтли, которые оказываются вовлеченными в конфликты между Джеком Воробьем - это герой Джонни Деппа, разными пиратскими группами и фракциями, связанными с Британ. империей.

47-летний Блум и 39-летняя Кира Найтли не стали сниматься для четвертой части в 2011 году, под названием "На странных берегах", хотя они оба вернулись в последнем фильме в 2017 году "Мертвец не рассказывает сказки". С тех пор будущее фильмов о Пиратах оставалось неясным.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

А в июле 2023 года источник, близкий к Деппу, сообщил, что актер потенциально может чувствовать себя готовым сняться в других фильмах о Пиратах. Все возможно, если это правильный проект, он его сделает.

Так что, если уж идут такие разговоры, возможно и фильму таки быть. И это действительно может быть интересным продолжением, ведь все главные актеры сильно изменились.