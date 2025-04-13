Садоводы в восторге: что сделать с малиной весной для рекордного урожая

Весенняя подкормка малины весной

В апреле, когда малина просыпается и начинает пускать молодые побеги, ей срочно требуется питательная подкормка.

Наилучший вариант - комплексное удобрение, например, азофоска: две спичечные коробки на каждый квадратный метр. Внести его нужно в момент распускания почек - просто рассыпать по междурядьям или по всей площади, если малина растет сплошной лентой.

После этого обязательно завернуть удобрение граблями в землю, чтобы не выветрилось. Такое питание поможет малине нарастить крепкие стебли и пышную листву - без этого об урожае нечего и мечтать.

Весенняя обрезка малины весной

Идеально обрезать малину осенью, но если не успели - берите секатор в руки в апреле. Первым делом удаляем все двухлетние побеги - они уже плодоносили и теперь только мешают. Их легко узнать по большому количеству боковых веточек.

Затем укоротите верхушки однолетних побегов на 10-20 см - это стимулирует ветвление, а именно на боковых веточках появляются цветы и ягоды. В мае же начинает активно расти молодая поросль. Часть самых мощных оставьте - именно они дадут урожай в следующем году, остальные - без сожаления вырезайте.

Сколько молодых побегов оставить?

Не думайте, что чем больше побегов - тем лучше. Избыток зелени лишь истощает куст, а урожай снижается. Нужно оставлять только сильные, жизнеспособные побеги, остальные - под нож.

Ориентируйтесь на возраст малинника:

на 2-й год после посадки оставляют 3-4 побега

на 3-й - 5-6

на 4-й - 8-10,

с 5-го года - до 12

Так вы получите и качественный урожай, и здоровый, не загущенный куст. Помните: малина любит простор и свет, а не заросли джунглей.

От ухода весной за малиной зависит урожай (фото: Pixabay.com)

Стоит ли использовать "народные" подкормки?

Дрожжи, банановые кожуры, яичная скорлупа и прочие кухонные остатки - не волшебная панацея для вашей малины. Пользы от них - как кот наплакал, а вот вреда может быть немало. Такие отходы часто провоцируют гнили, грибки и даже нашествие вредителей.

Если не хотите потерять урожай из-за сомнительных экспериментов - не рискуйте. Эффективность у таких методов почти нулевая, а время, потерянное на них, может стоить здоровья малиннику. Лучше сразу использовать проверенные удобрения и средства защиты.

Как мульчировать малину

Весеннее мульчирование - это настоящий подарок для корней. Органическая мульча(перегной, компост, биогумус, сено или солома) задерживает влагу, защищает почву от перегрева и постепенно питает растения. Оптимальная толщина слоя - 4-6 см.

Мульча также сдерживает сорняки, которые могут забирать питание у малины. Но главное - она создает микроклимат, в котором корни чувствуют себя прекрасно. Поэтому если хотите, чтобы малина не только выжила, но и дала щедрый урожай - не ленитесь замульчировать посадки.