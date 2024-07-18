Что нужно съесть перед сном, чтобы хорошо выспаться и отдохнуть

Что нужно знать о перекусах

Эксперты обнаружили, что пищевые привычки могут оказать значительное влияние на качество вашего сна, особенно время, когда вы едите и перекусываете.

Они отметили важность избегать больших приемов пищи перед сном и выбирать легкие здоровые закуски, которые могут помочь регулировать внутренние часы вашего организма и стабилизировать уровень сахара в крови, способствуя лучшему сну.

Если вы начинаете испытывать тошноту за несколько часов до сна, эксперты предложили выбрать легкий вариант, который поможет стабилизировать уровень сахара в крови в течение ночи и не даст вам проснуться от голода.

Сохраняя перекус небольшим, они рекомендовали съесть небольшую порцию йогурта, банан или горсть орехов примерно за 1-2 часа до сна.

Орехи - неплохой вариант перекусить перед сном (Скриншот)

Чего следует избегать перед сном?

Советы экспертов заключаются в том, чтобы избегать больших приемов пищи перед сном, принимать пищу в одно и то же время, есть сбалансированный завтрак ежедневно, избегать стимуляторов, таких как кофеин вечером, и оставаться увлажненным в течение дня, но начинать уменьшать потребление воды за пару часов до сна.

Планируйте рацион заранее и готовьте порциями. Готовя еду заранее, вы не только гарантируете, что у вас есть готовые питательные варианты, но и помогает сэкономить деньги, снизив потребность в еде на вынос или в последнюю минуту.

Соблюдая запланированный график приема пищи, вы можете согласовать свои пищевые привычки с естественными ритмами своего тела, способствуя лучшему сну и общему здоровью.

К примеру, продукты, богатые магнием, такие как листовая зелень и орехи, могут помочь расслабить ваши мышцы и улучшить качество сна. Покупки на местных рынках или выбор сезонных продуктов могут еще больше снизить затраты, гарантируя, что вы получите свежую, насыщенную питательными веществами еду, которая принесет пользу, как вашему сну, так и вашему бюджету.

Эксперты также поделились идеальным графиком приема пищи, который обеспечит вам идеальный сон.