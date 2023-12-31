Что нужно делать 1 января, чтобы весь год был удачным и счастливым

Что сделать, чтобы сбылись мечты

Елка является символом Нового года, поэтому ее нужно украсить так, чтобы она способствовала осуществлению ваших желаний. Для тех, кто мечтает обрести свою любовь, нужно повесить на новогоднее дерево игрушку в виде красного сердца. А паре, которая хочет стать родителями в следующем году, стоит украсить елку соской, детской игрушкой или другим предметом, ассоциирующимся с младенцем.

Если в следующем году вы мечтаете разбогатеть - то положите под елку несколько монет, или даже бумажных купюр. Для привлечения богатства также следует положить монеты под тарелки на праздничный стол - и для себя, и для своих гостей. Некоторые даже советуют положить монеты в обувь, чтобы в следующем году "крепко стоять на ногах" в финансовом плане.

Также позаботьтесь, чтобы новогодний декор был в золотистом цвете - он символизирует изобилие. А чтобы задобрить хозяина следующего года - Дракона, в декоре также должен быть зеленый цвет.

Еще один ритуал для привлечения финансового успеха на следующий год - перед первым тостом опустите свое золотое украшение в бокал с шампанским, а затем выпейте до дна.

При подготовке праздничного стола следите, чтобы вся посуда была целой – без трещин и сколов. Также на застолье стоит одеться в новую одежду, издавна верили, что это привлечет успех в следующем году.

Традиционно украинцы ходили в первый день нового года посевать. Из-за перехода на новый церковный календарь в этом году впервые будут посеваться 1 января, а не 13-го, как это было раньше. Поэтому стоит у себя дома принять посевальников, которые пожелают вам добра и счастья на следующий год.

Письма желаний и прощения

Напишите письмо желаний. В него можно смело вносить все, что пожелаете, даже если вам кажется, что эти мечты неосуществимы. Также следует написать и письмо прощения. Проанализируйте, за что вы себя корили в течение этого года и какие ощущения вы не хотите испытывать в следующий год.

Важно не только это прописать, но и действительно простить себе определенные неудачи и промахи. Это письмо можно сжечь на блюдечке и пепел выбросить с балкона или окна.

Составьте на Новый год письмо желаний и письмо прощения (фото: Freepik)

Ритуал "счастливая ванна"

Поскольку 1 января начинается годовой цикл, следует символически очиститься. Примите ванну с ароматами, которые способствуют тому, что вы хотите проявить в Новом году. Добавьте лаванду и розмарин, хотя можно комбинировать любые запахи, которые вам нравятся. Когда будете нежиться в ванной, думайте о том, что вы хотели бы получить от жизни в следующем году. А для полной атмосферы расслабления зажгите ароматизированные свечи.