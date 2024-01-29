Что такое синдром самозванца и почему он разрушает нашу жизнь

Синдром самозванца преследует каждого, кто хоть чего достиг в профессиональной сфере и это способствует появлению сомнения в своей готовности идти дальше.

О том, как синдром самозванца влияет на нашу жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Merlee в Instagram.

Что такое синдром самозванца

Не стоит пугаться медицинского термина "синдром" - ощущение себя только притворяющимся хорошим специалистом самозванцем, которого могут в любой момент раскрыть, не является болезнью. Это внутреннее переживание тревоги и неуверенности в собственной компетенции, присущее людям с низкой самооценкой и высоким уровнем ответственности.

Им трудно присвоить и насладиться своими результатами. Возникает несоответствие между реальными способностями и достижениями человека и его оценкой: успехи объясняются якобы внешними факторами, а вот неудачи - это личная вина "самозванца".

Чувство себя самозванцем отличается от здоровой неуверенности новичка тем, что оно не проходит со временем и опытом. Сколько бы человек ни учился, сколько бы лет опыта в профессиональной сфере ни имел, сколько бы ни получал обратную связь от других о своей экспертности - этого всегда будет недостаточно для того, чтобы успокоить голос внутреннего критика и наконец начать наслаждаться успехом.

В этом случае следует сосредоточиться не на развитии компетенции, а на повышении самооценки и привести восприятие к реальному уровню профессионализма.

Что такое синдром самозванца (фото: Freepik)

Как обнаружить своего внутреннего самозванца

По мыслям: "Почему они меня хвалят, разве они не понимают, что мне просто повезло?", "Надо стараться, чтобы никто не заметил, что на самом деле я не знаю, что делаю", "Вот... действительно профессионал, а мне до этого далеко".

По эмоциям: тревога, волнение, чувство стыда и вины (особенно в ситуации успеха), ощущение себя излишним, неподходящим, страх разоблачения и неудачи.

По поведению: работа сверхурочно, прокрастинация перед новыми проектами, умалчивание своих идей, избегание возможностей.

Что делать, если самозванец крепко поселился у вас внутри

Сначала стоит научиться замечать моменты, когда вы автоматически обесцениваете или уменьшаете себя и собственные достижения:

как звучат подобные мнения?

что обычно провоцирует их возникновение?

Для удобства вы можете записывать содержание мнений самозванца, чтобы затем была возможность их проанализировать. Вам не нужно отрицать эти мысли или подавлять чувства, которые они вызывают - наоборот, признайте их и решите, хотите ли сейчас руководствоваться ими.

Поскольку внешняя похвала к людям с синдромом самозванца не долетает, следует сфокусироваться на том, чтобы хвалить себя:

начните с 5 вещей в день, которыми вы удовлетворены или которые вам удались. Это может быть сложно поначалу, однако со временем вам станет легче замечать свои сильные стороны

дополните список достижений тем, какие действия вы предприняли для того, чтобы это стало возможным

попробуйте найти те формулировки для себя, которые будут касаться вас на уровне эмоций. Иногда легче оценить достижения другого человека, чем свои

попытайтесь описать то, на каком уровне профессионализма вы сейчас находитесь

выберите для этого объективные критерии: дипломы, сертификаты, завершенные проекты или проценты продаж. Теперь представьте, что вам это рассказывает какой-нибудь знакомый. Чтобы сказали этому человеку? Как бы отреагировали на ее достижения? Попробуйте найти такие же слова поддержки для себя.

Корни синдрома самозванца могут лежать глубже, чем просто неуверенность в себе. Часто его формирует наш детский опыт, так что может понадобиться помощь специалиста, чтобы понять причины негативного отношения к себе и найти более здоровые способы взаимодействия с собой.

А еще психолог может стать надежным союзником и поддержкой в формировании здоровой самооценки, ведь будет смотреть на вас без порицания, чтобы и вы могли расширить принятие себя.