Що таке синдром самозванця і чому він руйнує наше життя

Синдром самозванця переслідує кожного, хто хоч чогось досяг у професійній сфері і це сприяє появі сумніву у своїй готовності йти далі.

Про те, як синдром самозванця впливає на наше життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Merlee в Instagram .

Що таке синдром самозванця

Не варто лякатися медичного терміну "синдром" - відчуття себе самозванцем, що тільки прикидається гарним спеціалістом і якого можуть у будь-який момент розкрити, не є хворобою. Це внутрішнє переживання тривоги й невпевненості у власній компетенції, притаманне людям із низькою самооцінкою та високим рівнем відповідальності.

Їм важко присвоїти та насолодитися своїми результатами. Виникає невідповідність між реальними здібностями та досягненнями людини та її оцінкою: успіхи пояснюються нібито зовнішніми факторами, а от невдачі - це точно особиста провина "самозванця".

Відчуття себе самозванцем відрізняється від здорової невпевненості новачка тим, що воно не минає з часом та набутим досвідом. Скільки б людина не вчилася, скільки б років досвіду у професійній сфері не мала, скільки б не отримувала зворотного зв'язку від інших про свою експертність - цього завжди буде недостатньо для того, щоб заспокоїти голос внутрішнього критика і нарешті почати насолоджуватися успіхом.

У цьому випадку варто зосередитися не на розвитку компетенції, а на підвищенні самооцінки та привести сприйняття себе до реального рівня професіоналізму.

Що таке синдром самозванця (фото: Freepik)

Як виявити свого внутрішнього самозванця

За думками: "Чому вони мене хвалять, хіба вони не розуміють, що мені просто пощастило?", "Треба старатися, щоб ніхто не помітив, що насправді я не знаю, що роблю", "От... дійсно професіонал, а мені до цього далеко".

За емоціями: тривога, хвилювання, почуття сорому та провини (особливо у ситуації успіху), відчуття себе зайвим, невідповідним, страх викриття та невдачі.

За поведінкою: робота понаднормово, прокрастинація перед новими проєктами, замовчування своїх ідей, уникнення можливостей.

Що робити, якщо самозванець міцно оселився у вас всередині

Спершу варто навчитися помічати моменти, коли ви автоматично знецінюєте або применшуєте себе та власні досягнення:

як звучать подібні думки?

що зазвичай провокує їхнє виникнення?

Для зручності ви можете записувати зміст думок самозванця, щоб потім була змога їх проаналізувати. Вам не потрібно заперечувати ці думки або пригнічувати почуття, які вони викликають - навпаки, визнайте їх і вирішіть, чи хочете зараз керуватися ними.

Оскільки зовнішня похвала до людей із синдромом самозванця не долітає, варто сфокусуватися на тому, щоб хвалити себе:

почніть із 5 речей за день, якими ви у собі задоволенні або які вам вдалися. Це може бути складно спочатку, проте з часом вам стане легше помічати свої сильні сторони

доповніть список досягнень тим, які дії ви зробили для того, щоб це стало можливим

спробуйте знайти ті формулювання для себе, які торкатимуться вас на рівні емоцій. Іноді легше оцінити досягнення іншої людини, ніж свої

спробуйте описати те, на якому рівні професіоналізму ви зараз знаходитесь

оберіть для цього об'єктивні критерії: дипломи, сертифікати, завершені проєкти чи відсотки продажів тощо. Тепер уявіть, що вам це розказує якийсь знайомий. Щоб сказали цій людині? Як би відреагували на її досягнення? Спробуйте знайти такі ж самі слова підтримки для себе.

Корені синдрому самозванця можуть лежати глибше, ніж просто невпевненість у собі. Часто його формує наш дитячий досвід, тож може знадобитися допомога спеціаліста, щоб зрозуміти причини негативного ставлення до себе та знайти більш здорові способи взаємодії із собою.

А ще психолог може стати надійним союзником та підтримкою у формуванні здорової самооцінки, адже буде дивитися на вас без осуду, щоб і ви могли розширити прийняття себе.