Что такое шароварщина или как СССР осквернил украинский народный наряд (фото и видео)

Советская власть методически обесценила украинскую культуру, подменяя ее народные наряды, традиции и элементы быта на низкопробные "копии".
Нам навязывали образы краснощеких девушек в ярких пластмассовых венках и пузатых мужчин в атласных шароварах. Однако такой наряд имеет мало общего с этнически украинским.
Этот процесс замены со временем стал называться шароварщиной.
О том, как Советский союз создавал образ малоросса и подменил национальный наряд на шароварщину, рассказываем в материале Styler.
Шароварщина - это искажение и умышленная примитивизация народной культуры, термин используется на обозначение способа репрезентации национальной идентичности с помощью псевдонародной крестьянской и казацкой одежды, элементов быта, где содержание заменяется формой.
Расцветом шароварщины считают 1930-е годы. В Советском союзе отвергали любую национальную идентичность, кроме российской.
Народные традиции, обряды, одежда и элементы быта других этносов представляли в деградированном виде, из-за чего те теряли свою ценность.
(скриншот)
Понятие "шароварщина" часто связывают с шароварами - широкими штанами, которые носили казаки. Однако фольклористы это отрицают, потому что явление было распространено и в постколониальных странах Советского союза, где шаровар не было.
Другая теория утверждает, что термин шароварщины пошел от деятеля - Бориса Шарварко, который с 1977 года ставил ключевые концерты и организовывал официальные массовые мероприятия в Украине.
Советским властям тяжело было полностью запретить нашу культуру, поэтому они планово подменяли понятие, чтобы показать нас низкоценными.
Так, вместо символического орнамента вышиванок, рубашки украшали стилизованными цветами слишком ярких цветов и нехарактерными узорами.
Из народного наряда выбрасывали определенные элементы, делали его простым, со скупым убранством. Часто его шили из дешевого блестящего материала, чтобы подчеркнуть низость культуры. Девушек украшали в "бедненькими" пластмассовыми венками с лентами.
Шароварщина затронула не только одежду. Она уродовала все сферы быта и культуры. В частности, гопак позиционировался как развлечение "малороссов", а традиционное акапельное пение заменили советскими ансамблями. Вместо того чтобы раскрывать суть свадебных обрядов, акцентировали на застолье.
Явление шароварщины вошло в кинематограф, театр, музыку и стало элементом пропаганды. Всё это в комплексе создавало образ низкокультурного украинца-малороса.
Через несколько десятилетий методической промывки мозгов многие действительно начали верить в этот навязанный образ украинца, а сценические костюмы ансамблей воспринимать за народный наряд.
Иногда сами украинцы "продвигают" эти подмененные понятия. Современными примерами шароварщины называют песни Михаила Поплавского, в частности о вареничках и сале, а также определенные сценки "95 Квартала".
Сейчас историки все чаще призывают избавиться от шароварщины и навязанного советской властью образа украинца.
Традиционный наряд украинцев был изысканным и элегантным. Различался он у каждого региона. Одежду шили из домотканого полотна приглушенных тонов, не использовали кричащих цветов.
Вышитые рубашки были разнообразны. Узорами украшали манжеты, рукава и низ рубашки. Женского декольте не было, разве что глубокий разрез, чтобы можно было кормить младенца.
Поверх рубашки женщины одевали юбку, тогда фартук. Образ дополняли кептарем, безрукавкой или корсеткой.
Женщины и девушки обожали украшения, потому носили их много. Ожерелье свидетельствовало о статусе. Практически все украшения были из натуральных камней или кораллов. Ценился янтарь, стеклянные бусы, дукачи, буси.
Украинцы в народной одежде (фото: facebook/ Сила рода)
Платки носили замужние женщины, изредка и девушки, но завязывали голову так, что были видны волосы. Венок надевали на свадьбу, он заменял фату. В него вплетали не только цветы, но и перья, украшали лентами.
Мужчины носили шляпы или шапки разных форм. Голову было принято покрывать повсюду, кроме церкви и за обеденным столом.
Издавна рубашки были длинными, затем стали популярны короткие модели. Они были широкого кроя и удобны, слегка украшены вышивкой.
Украинцы в народной одежде (фото: facebook/ Сила рода)
С верхней одежды были свита, жупаны, чумарка, кожух. Подпоясывали мужчины ремнем, часто тот был кожаным.
Издавна украинские мужчины носили узкие штаны, заправляли их в сапоги. Казаки времен Сагайдачного, Хмельницкого, Мазепы шаровар не носили. Этот наряд пришел несколько позже и не был настолько массовым, как мы привыкли думать.
Раньше мы писали о том, сколько раз советы совершали геноцид нашего народа.
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