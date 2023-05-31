Что такое педагогический стаж и сколько лет нужно для выхода на пенсию: объяснение

Стаж педагогической работы - это общее количество отработанных лет в сфере образования. Сумма выплат будет зависеть именно от того, сколько лет стажа у конкретного человека.
Сколько стажа нужно и какая пенсия может быть - читайте ниже в материале Styler.
В первую очередь отметим, что в педстаж входят все профессии педагогических работников: от воспитателя в садике до преподавателя высших учебных заведений.
Для вычисления педагогического стажа работник заключает договор с каким-нибудь учебным заведением. При этом другая педагогическая деятельность не учитывается при подсчете. Если, например, учитель занимается дополнительно репетиторством, то это не будет входить в его трудовой стаж.
В педагогический стаж входят:
Размер пенсии определяется с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.
Кроме того, если педагог захочет, ему дополнительно учтут заработную плату за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года.
Такая пенсия возможна независимо от возраста на педагогическом стаже не менее 26 лет 6 месяцев.
К выслуге лет учитывается работа в заведениях:
Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с должности, дающей право на этот вид пенсии.
Раньше мы рассказывали, как обеспечить свой будущий пенсионный доход.
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