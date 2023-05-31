Что такое педагогический стаж и сколько лет нужно для выхода на пенсию: объяснение

Как вычисляют педагогический стаж

В первую очередь отметим, что в педстаж входят все профессии педагогических работников: от воспитателя в садике до преподавателя высших учебных заведений.

Для вычисления педагогического стажа работник заключает договор с каким-нибудь учебным заведением. При этом другая педагогическая деятельность не учитывается при подсчете. Если, например, учитель занимается дополнительно репетиторством, то это не будет входить в его трудовой стаж.

В педагогический стаж входят:

количество отработанных дней в сфере образования или общий трудовой стаж

непрерывный стаж работы для учителей начальных классов

Какая сумма "педагогической" пенсии

Размер пенсии определяется с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Кроме того, если педагог захочет, ему дополнительно учтут заработную плату за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года.

Возможно ли в этом случае выйти на пенсию по выслуге лет

Такая пенсия возможна независимо от возраста на педагогическом стаже не менее 26 лет 6 месяцев.

К выслуге лет учитывается работа в заведениях:

общего среднего образования в должностях учителей, преподавателей, воспитателей, директоров и других

дошкольного образования в должностях воспитателей, музыкальных руководителей, директоров (заведующих) и других

внешкольного образования в должностях художественных руководителей, руководителей, заведующих, директоров и их заместителей

Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с должности, дающей право на этот вид пенсии.