Что такое NFT и почему их именно сейчас следует активно коллекционировать

К обычным видам коллекционирования - таким как нумизматика или филателия - в последнее время добавились новые. Большую популярность приобретает собирание NFT - цифровых активов, имеющих художественную ценность.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, почему NFT могут сейчас стать выгодным хобби для коллекционеров.
NFT, или невзаимозаменяемый токен (от англ. non-fungible token), - это цифровой актив, подтверждающий уникальное право собственности на какой-либо виртуальный объект: изображение, видео, музыку или даже твит.
В отличие от криптовалюты, где один биткоин можно заменить другим, каждый NFT имеет собственный идентификационный код и уникальную информацию. Эти токены работают на блокчейн-технологии Ethereum, что гарантирует надежность и прозрачность трансакций.
NFT может представлять собственность на цифровое искусство, предметы игры и коллекционные вещи, делая его современным аналогом коллекционных карт или уникальных предметов антиквариата.
Но что на самом деле значит владеть NFT? Вы получаете право собственности на цифровую запись в блокчейне, удостоверяющую уникальность актива, и это право, в случае продажи, может принести прибыль владельцу.
NFT стали своеобразным "цифровым искусством" для инвесторов, ищущих инновационные варианты заработка. Хотя рынок NFT испытывает колебания, в 2024 году продолжают появляться новые проекты, предлагающие разные направления для коллекционирования: от искусства до спортивных достопримечательностей.
Однако, в отличие от физических активов, стоимость NFT в значительной степени зависит от спроса, поэтому инвестиции в них остаются рискованными. Успешные инвесторы часто делают ставку на токены известных художников или ограниченные коллекции, имеющие тенденцию к росту в стоимости.
Однако следует помнить: как и в любом новом сегменте, здесь высока вероятность потерь. Поэтому прежде чем покупать NFT, стоит рассмотреть потенциальные риски и учесть, готовы ли вы к такой "игре".
Если вы фанат коллекционирования, NFT может быть увлекательной альтернативой традиционным коллекционным объектам.
В 2024 году самыми популярными остаются NFT в области искусства, гейминга и музыки. Известные художники продолжают выпускать эксклюзивные NFT-работы, а геймеры охотятся на редкие внутриигровые предметы, повышающие уникальность их аватаров.
Некоторые платформы даже предлагают NFT-билеты на мероприятия, которые со временем могут приобрести ценности как памятные вещи. Коллекционеры часто ориентируются на ограниченные серии, придающие уникальность и потенциальную финансовую выгоду.
Несмотря на многочисленные возможности, NFT несут немало рисков, особенно для новичков. Высокая волатильность рынка и риск мошенничества - основные причины, по которым следует быть осторожными.
В 2024 году увеличились случаи фишинговых атак и угон токенов, когда мошенники взламывают аккаунты и переводят активы в другие адреса. Также важно понимание: хотя NFT могут иметь большую стоимость, они, как и большинство цифровых активов, не обеспечены физическими активами.
Поэтому важно использовать надежные платформы для хранения NFT и не игнорировать защиту своего цифрового кошелька, например применяя аппаратные кошельки для дополнительной безопасности.
Если вы ищете новые идеи для инвестиций или интересуетесь современным искусством, NFT может быть прекрасной возможностью. Однако следует помнить: рынок очень изменчив, а цены на NFT могут быстро падать и расти, поэтому эта инвестиция подойдет только тем, кто готов к риску.
Перед покупкой следует тщательно изучить платформу, на которой находится токен, и убедиться в ее надежности. NFT может стать увлекательным приключением, но не следует инвестировать в них больше, чем готовы потерять.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Investopedia, Coinbase, Unbiased.com.