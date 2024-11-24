Что такое "иллюзия адекватности информации" и почему люди думают, что они умнее других

Что такое "иллюзия адекватности информации"

То, как мы реагируем на аргументы или мнения, отличающиеся от наших собственных, может иметь серьезные последствия - будь то спор с другом, родственником или упорная дискуссия с коллегой на работе.

Наверное, каждый из нас не раз становился свидетелем ситуаций, когда все участники считали, что они правы, а обсуждение в конце концов заходило в тупик.

По данным новых психологических исследований, такое поведение может быть обусловлено недавно выявленным предубеждением, известным как "иллюзия адекватности информации".

Этот феномен проявляется в том, что люди склонны считать, что якобы обладают всей необходимой информацией для формирования своей позиции или наведения аргументов, даже если это не соответствует действительности.

Когда речь идет о понимании реальности, человечество оказывается склонным к ошибкам. Мы подвергаемся воздействию различных предубеждений, размывающих границы между нашими предположениями о мире и его истинным состоянием.

Например, психологи отмечают, что по умолчанию люди склонны верить, что их личные субъективные взгляды отражают объективное восприятие реальности и составляют общий консенсус. Это явление, известное как наивный реализм, может приводить к многочисленным трудностям, когда мы пытаемся понять другие точки зрения.

Если кто-то не соглашается с нашими убеждениями относительно определенной темы - будь то права на аборты, израильско-палестинские отношения или изменение климата - нам легко отбросить это лицо, считая, что опирается на ложную информацию, не желает или не в состоянии мыслить логически, или же подвергается своим собственным предубеждениям.

Короче говоря, наш мозг усложняет восприятие взглядов других людей как правильных, однако наивный реализм - не единственная проблема, которую нужно преодолеть.

Почему люди часто ошибаются

Исследователи из штата Огайо, Стэндфордского университета и Университета Джона Хопкинса выдвинули новое предупреждение, которое они назвали "иллюзией адекватности информации".

Это явление заставляет людей считать, что они обладают достаточной информацией для понимания ситуации и принятия верных решений, даже если они не осознают, чего им не хватает.

Неудачи же приводят к тому, что люди уверенно ориентируются в своем социальном мире, предполагая, что они обладают всей необходимой информацией, формируют мнения и укрепляют ценности и поведение, не сомневаясь в том, сколько они не знают.

Исследователи приводят пример: у знака "стоп" остановилась машина и долго стоит. За нее начали останавливаться и другие машины, и другие водители начали раздражаться. И водители других машин уверены, что они обладают полной информацией и это позволяет им оправдать сигналы водителя первого авто.

Но через некоторое время в поле зрения других водителей появляется женщина, которая толкает тележку с ребенком через перекресток. Именно из-за нее так долго стоял первый водитель, потому что он ее увидел гораздо раньше других водителей. И становится понятно, что другим водителям не хватало информации, которой владел владелец первой машины.

Водитель второго авто действовал исходя из предположения, что у него достаточно информации для оправдания сигнала, но он ошибся.

Этот пример может казаться тривиальным, но он как раз олицетворяет явление, которое может иметь последствия для более серьезных ситуаций, связанных с политическими дебатами или с личными отношениями.

Еще один эксперимент

Чтобы продемонстрировать эту специфическую пристрастность и то, чем она отличается от наивного реализма, команда провела эксперимент. Участники читали статью о нехватке воды в придуманной школе.

Одна группа читала статью с доводами, почему эта школа должна объединиться с другой. Вторая группа читала статью, где обсуждалось, почему эта школа должна остаться отдельно и как решится проблема.

А контрольная группа зачитала все аргументы за то, чтобы школа объединилась и за то, чтобы она осталась такой, как сейчас.

Выяснилось, что большинство людей в первой и второй группах - за объединение и разъединение соответственно. И участники были уверены, что у них достаточно информации для принятия решения. А в контрольной группе 55% полагали, что школа должна объединяться.

"Это исследование предоставляет конвергентные доказательства того, что люди считают, что они обладают адекватной информацией, даже если им не хватает половины соответствующей информации или они пропускают важную точку зрения. Кроме того, они предполагают умеренно высокий уровень компетенции, чтобы делать справедливую, тщательную оценку информации под время принятия своих решений", - объяснили ученые.

Следует также добавить, что некоторые участники были готовы изменить свои рекомендации, когда узнавали другую половину аргументов.

То есть, обмен информацией может привести к большему согласию. Это также показывает, что иллюзию информационной адекватности можно одолеть с помощью определенного уровня самосознания.