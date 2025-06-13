О чем свидетельствует неприятный запах пота: об этом никто почти не знает

Большинство из нас привыкло считать запах пота лишь гигиенической проблемой. На самом деле необычный или резко измененный запах пота может быть важным сигналом о скрытых процессах, происходящих внутри.

О чем же может свидетельствовать очень неприятный запах пота - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как образуется запах пота и почему он меняется?

Сам по себе пот, выделяемый эккринными железами (которые покрывают большую часть тела), почти не имеет запаха. Он состоит преимущественно из воды, солей и некоторых других веществ. Неприятный запах появляется тогда, когда бактерии, живущие на поверхности нашей кожи, начинают расщеплять компоненты пота, особенно те, которые выделяются апокриновыми железами (расположенными в подмышечных впадинах, паху, вокруг сосков).

Эти железы активируются в период полового созревания и продуцируют пот, богатый белками и жирами, которые являются прекрасной питательной средой для бактерий.

Изменение запаха пота может быть вызвано различными факторами: от питания и гормональных колебаний до стресса и, что самое важное, определенных заболеваний.

Запах пота как индикатор здоровья

Если вы заметили сладковатый, "фруктовый" запах пота, особенно если он сопровождается повышенной жаждой, частым мочеиспусканием и усталостью, это может быть признаком неконтролируемого сахарного диабета.

Организм, не имея возможности использовать глюкозу в качестве топлива, начинает сжигать жиры, образуя кетоны, которые и придают поту и дыханию такой запах. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу для проверки уровня сахара в крови.

Если пот пахнет аммиаком или мочой, это может быть сигналом о проблемах с почками или печенью, а также о чрезмерном потреблении белка или недостаточном потреблении углеводов.

Почки отвечают за фильтрацию отходов из крови, и если они не работают должным образом, продукты распада, например аммиак, могут выделяться через пот. Проконсультируйтесь с врачом, особенно если есть другие симптомы, такие как отеки, усталость или изменение цвета мочи.

Очень редкое генетическое заболевание, известное как триметиламинурия, может вызывать запах рыбы. Организм не может расщепить соединение триметиламин, что содержится в некоторых продуктах, и это вещество накапливается в организме и выделяется через пот, мочу и дыхание, придавая телу сильный рыбный запах. При наличии такого запаха следует обратиться к врачу для диагностики и разработки специальной диеты.

Едкий, резкий, "капустный" запах может быть связан с проблемами щитовидной железы (гипертиреоз) или даже с определенными генетическими нарушениями обмена веществ. Также он может быть следствием потребления большого количества крестоцветных овощей, но тогда запах, как правило, менее интенсивный.

Если запах постоянный и сопровождается другими симптомами, такими как потеря веса, тремор или раздражительность, обратитесь к эндокринологу.

Запах хлора или отбеливателя часто связан с обезвоживанием или проблемами с печенью. Когда организм обезвожен, концентрация химических веществ в поте возрастает, что может привести к такому запаху. Это также может указывать на печеночную дисфункцию, поскольку печень отвечает за детоксикацию. Увеличьте потребление воды и обратите внимание на общее состояние. При стойком запахе - консультация врача.

Кислый или "уксусный" запах часто указывает на чрезмерное размножение дрожжевых грибков на коже, особенно в подмышечных впадинах, или на дефицит некоторых питательных веществ, например магния. Иногда это может быть связано с повышенной кислотностью в организме. Стоит обратить внимание на гигиену, диету, возможно, добавить магний в рацион. Если проблема стойкая, обратитесь к дерматологу.

Запах "мокрой собаки" или "влажной шерсти" может быть связан с активным размножением определенных бактерий (например, стафилококков) или грибков на коже, особенно если вы часто носите синтетическую одежду или не соблюдаете надлежащую гигиену. Также некоторые гормональные изменения могут влиять на этот запах. В таком случае стоит усилить гигиену, выбирать "дышащую" одежду, возможно, использовать антибактериальные средства для душа.

Когда стоит беспокоиться?

Если запах пота меняется временно из-за острой пищи (чеснок, лук, карри), стресса, приема некоторых лекарств или интенсивных физических нагрузок - это, как правило, норма. Однако, если необычный запах сохраняется длительное время, несмотря на соблюдение гигиены, сопровождается другими тревожными симптомами (усталость, изменение веса, жажда, боль) или вызывает у вас значительный дискомфорт - это повод обратиться к врачу.

Терапевт сможет провести первичный осмотр и направить к соответствующему специалисту, такому как эндокринолог, нефролог или дерматолог.