Что произойдет с телом человека, если он умрет в космосе, на Луне или Марсе

Смерть на Луне и Марсе

Американский врач космической медицины Эммануэль Уркиета, работающий над поиском новых способов сохранения здоровья астронавтов, рассказал, что бы сделали астронавты, если бы кто-то из команды умер во время миссии.

Если кто-нибудь умрет на низкой околоземной орбите, например на борту Международной космической станции, экипаж сможет вернуть тело на Землю в капсуле в течение нескольких часов.

Если бы это произошло на Луне, экипаж мог бы вернуться домой с телом через несколько дней. У NASA уже есть подробные протоколы для таких событий.

Из-за столь быстрого возвращения вполне вероятно, что сохранение тела не будет главной проблемой NASA. Приоритетом "номер один" было бы убедиться, что остальная часть экипажа безопасно вернется на Землю.

Все было бы по-другому, если бы астронавт погиб во время путешествия на Марс длиной 300 млн миль (482 млн км). При таком сценарии экипаж, вероятно, не сможет развернуться и вернуться назад. Тело, скорее всего, вернется на Землю вместе с экипажем в конце миссии, то есть через пару лет.

То есть, вероятно, экипаж сохранит тело в отдельной камере или специальном мешке. Стабильная температура и влажность внутри космического корабля теоретически помогут сберечь тело.

Но все эти сценарии будут применены только если кто-то умрет в среде под давлением, например на космической станции или космическом корабле.

Что бы произошло, если бы кто вышел в космос без скафандра

Космонавт погиб бы почти мгновенно. Потеря давления и влияние космического вакуума исключат возможность дыхания астронавта, кровь и другие жидкости тела закипят.

Что бы произошло, если бы астронавт вышел на Луну или Марс без скафандра

Луна почти не имеет атмосферы - ее очень мало. Марс имеет очень разреженную атмосферу и почти полное отсутствие кислорода. Так что результат был бы примерно такой же, как в открытом космосе: удушье и кипящая кровь.

Возможно ли похоронить космонавта на Луне или Марсе

Предположим, астронавт умер после приземления, находясь на поверхности Марса. Кремация нежелательна - это требует слишком много энергии, которая нужна экипажу для других целей. Погребение также не хорошая идея. Бактерии и другие организмы тела могут загрязнить поверхность Марса. Вместо этого экипаж, вероятно, сохранит тело в специальном мешке, пока его не вернут на Землю.

До сих пор остается открытым вопрос, как экипажу эмоционально справиться с потерей. Но для колонизации других "миров" - Луны, Марса или планеты вне нашей Солнечной системы - этот сценарий потребует планирования и протоколов.