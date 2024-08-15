Что становится началом конца в отношениях и по какой причине исчезает близость: объяснение ученых

В начале отношений влюбленные люди не могут оторваться друг от друга и пытаются проводить каждую свободную минуту в постели.

Но чем дольше пара вместе, тем меньше они занимаются сексом. И это нормально до определенного момента - и если оба партнера этим довольны, это не проблема.

Но если занятия любовью отходят на второй план и недовольство начинается у обоих партнеров, то затишье в сексе может стать реальной угрозой для отношений.

Почему исчезает страсть

Секс - это гораздо больше, чем сам половой акт. Это о глубоком доверии, интимном прикосновении и моментах, когда вы чувствуете безграничную близость.

Когда пары перестают спать вместе, их желание друг друга обычно исчезает - и это часто является началом конца.

Возникает дистанция

Как объясняют ученые, во время секса выделяется повышенный окситоцин. Этот гормон также известен как "гормон объятий", поскольку он вызывает чувство сильной близости.

Когда партнеры редко спят вместе, им не хватает регулярного выброса гормонов, который может ослабить глубокую связь между двумя людьми.

Секс оказывает расслабляющее действие на все тело и разум. Это научно доказано. Пары, регулярно спящие вместе, лучше снижают уровень стресса и являются более уравновешенными.

Это важно, поскольку стресс и дисбаланс являются распространенными причинами, почему пары ссорятся даже по малейшим вещам.

Влюбленность идет на спад

Наверное, каждый человек знает это чувство после секса, когда ты еще не перевел дух и любишь своего партнера, как и в первый день. Именно это чувство забудется, если его постоянно не освежать регулярным сексом.

Именно поэтому парам, которые уже давно вместе, не стоит позволять похоронить "бабочек" под камнями повседневной жизни.

Риск измены становится больше

Стоит отметить, что затишье в сексе никогда не является поводом для романа. Однако малое количество секса или его отсутствие огорчает партнера, у которого есть желание.

Недовольство текущими отношениями и потребность в близости, естественно, побуждают к новым знакомствам, которые могли бы удовлетворить эти желания и потребности.