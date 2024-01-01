Что делать с елкой после праздников: экологичные варианты утилизации

Многие украинские продолжают покупать живые деревья на Новый год. В этом нет ничего страшного, если оно было срублено законно. Но после праздников елку нужно еще и правильно утилизировать, а не просто выбросить.

При подготовке материала использовались источники: материал CNN, интервью директором Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного для "Вечернего Киева".

Пункты утилизации

В Киеве и многих других городах будут работать пункты утилизации новогодних елок. В этом году в столице таких площадок будет более 40 и не только на базах зеленого хозяйства, но и в парках и скверах.

Относить елки в специальные пункты утилизации важно для состояния окружающей среды в целом. Измельченные деревья используют для мульчирования лунок молодых саженцев. Так можно сохранить влажную летом и предотвратить перемерзание корней зимой.

Список локаций с пунктами утилизации КГГА опубликует ближе к новому году.

Изготовление компоста

Если вы живете в частном доме и у вас есть свой огород или сад, тогда можете переделать елку на удобрение и бросить ее к остальному компосту.

Дерево станет отличным дополнением для выращивания других растений. Для жителей городов такой вариант вряд ли подойдет, поэтому лучше поискать пункты приема деревьев и передать их туда.

Создание декораций

Проявив фантазию, вы можете сделать из праздничной елки еще один постоянный элемент декора. Ствол можно распилить на две части и сделать скамейки на улицу. Или использовать для выравнивания клумб или дорожек.

А ветки елок и сосен могут хорошо защитить от снега или мороза более слабые растения. Их можно использовать для прикрытия растений, зимующих улицы.

Зоопарк

Есть такая практика, когда зоопарки забирают елки на корм животным, для утепления вольеров или других нужд. Вы можете позвонить в приют или зоопарк вашего города и поинтересоваться, не нужна ли им живая елка.

Мыло и ароматерапия

Известно, что хвоя обладает достаточно четким запахом с полезным для дыхательных путей эффектом. Из нее даже предлагают изготовить мыло.

Для этого перемолите хвою в блендере, растопите мыльную основу, добавьте несколько капель глицерина и масла из персиковой косточки. Добавьте в смесь измельченную хвою и перемешайте. Залейте это все в любую форму, и скоро мыло будет готово.

Хвою также можно просто разложить по квартире в небольших сумках или емкостях с водой. Таким образом в доме будет сохраняться запах дерева.