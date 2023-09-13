Что делать, если вы повредили товар в магазине: нужно ли за него платить

Алгоритм действий

Статья 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" указывает, что никто не может заставить покупателя брать ненужный или некачественный товар.

К тому же эта статья подчеркивает и то, что за весь товар в магазине, за его целостность и товарный вид несут ответственность работники магазина. Следовательно, они отвечают за него до того момента, пока покупатель его приобретет.

Если вас все равно заставляют платить за ненамеренно поврежденный товар, требуйте просмотреть запись с камер видеонаблюдения, которые помогут доказать вашу правоту.

Если даже несмотря на доказательства, администрация требует от вас деньги, вы вполне имеете право вызвать полицию.

А если товар повредили не вы?

Прежде всего, запомните, что по поводу товаров необходимо говорить только с продавцами магазина. То есть, охранник или технический персонал не могут регулировать ваши действия.

Если какой-то товар повредили не вы, но платить за него заставляют именно вас, то алгоритм действий идентичный:

ответственность за товар на работниках магазина

смотрите запись с камер видеонаблюдения

вызовите при необходимости полицию

Вину покупателя магазин должен довести в суде, поэтому не поддавайтесь манипуляциям администрации. Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не имеют права, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества.

Может ли охранник проверять личные вещи

Если к вам подошел владелец заведения, директор, телохранитель или продавец с таким требованием показать личные вещи, проверьте документы этого лица.

Когда у охранников возникают сомнения или подозрения в отношении человека, они должны следить за товаром в торговом зале, а за действиями покупателя - с помощью камер наблюдения.

Охранник имеет право вызвать полицию при условии, если:

на выходе из супермаркета сработала рамка

камеры слежения зафиксировали, что покупатель что-то украл

покупатели заметили вора и сообщили об этом охранника

Важно помнить, что, требуя провести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон. В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.