Что делать, если пенсию вовремя не принесли на дом или не перечислили на карту

Пенсионные выплаты приносят на дом или перечисляют на карту ежемесячно в определенные дни. Чаще всего - до 25 числа каждого месяца. Но порой бывает так, что все сроки прошли, а деньги до пенсионера так и не дошли.

Что делать в ситуации, когда пенсию вовремя не принесли домой или не перечислили на карту - читайте в материале Styler.

Когда пенсионеры должны получать пенсии

Согласно украинскому законодательству, пенсии должны выплачиваться ежемесячно, в срок не позднее 25 числа того месяца, за который начислены выплаты.

Если пенсионер получает деньги на карту, то обычно они поступают на счет уже 21-22 числа. А у пенсионеров, которые получают выплаты лично на дому, могут быть задержки в связи с выходными днями.

Однако по закону, пенсия должна быть выплачена не позднее 25 числа месяца, за который она начислена. Все невыплаченные средства после 25 числа возвращаются в Пенсионный Фонд.

Что делать, если пенсию вовремя не выплатили

Ситуации, при которых пенсию не перечислили или не принесли домой, бывают разные. Если вы уверены, что у вас нет проблем с верификацией получателя пенсионных выплат или банковской картой, то действия должны быть следующими:

Зафиксируйте нарушение ваших прав и обратитесь на горячую линию правительства - 1545

Звонки на горячую линию бесплатны и это механизм взаимодействия с гражданами, который помогает оперативно решить многие проблемные вопросы.

Обратитесь на горячую линию Пенсионного фонда Украины - 0800 504 753

Важно! Общественные работники рекомендуют обращаться на горячие линии именно с жалобой, а не за разъяснением ситуации, которая произошла. Жалоба будет передана в соответствующий орган для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Обратитесь на горячую линию Укрпочты (если вы получаете выплаты именно там или вам их приносят домой) - 0800 300 545

Суть этого обращения также заключается в том, чтобы подать жалобу. У вас должны ее принять, уточнить все данные, записать контактный номер телефона и позже проинформировать о том, что жалоба зарегистрирована.

В случае подачи жалобы по телефону, вам могут позвонить из соответствующего государственного органа для уточнения информации.

Обратитесь в банк, в котором обслуживается ваша пенсионная карта

Если вы получаете пенсионные выплаты на карту, то стоит обратиться на горячую службу вашего банка.

Именно там вам могут дать ответ, нет ли проблем с верификацией или самой картой. Если же с картой все в порядке, то ответ стоит искать в Пенсионном фонде.

Обратитесь в письменном виде к органам государственной власти

Это необходимо для детального выяснения обстоятельств такой невыплаты, убедиться в выполнении или невыполнении тех, или иных действий.

Поскольку устно вам могут говорить одно, а на самом деле окажется совсем другое. Кроме того, именно письменные ответы, свидетельствующие о неправомерных действиях или вообще о бездействии органов власти, можно обжаловать в судебном порядке.