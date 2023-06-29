7 распространенных инфекционных болезней, которые передаются через воду: возможные последствия подрыва ГЭС

В Украине же этот риск значительно возрос из-за трагедии, произошедшей на Каховской ГЭС. Десятки умерших и пропавших без вести людей и животных, тысячи уничтоженных домов, сотни затопленных фермерских хозяйств, кладбищ и мусорных свалок – из-за массового загрязнения воды существует большой риск вспышки тяжелых инфекционных болезней.

Ежегодно болезни, передаваемые через воду, поражают сотни миллионов людей, прежде всего живущих без безопасной доступной воды в развивающихся странах.

Какие семь болезней передаются через воду, их симптомы и меры предосторожности для Styler рассказала директор направления Booking DOC.ua, врач терапевт Елена Грицай.

Холера

Холера обычно встречается в чрезвычайных гуманитарных ситуациях или в маргинализованных очагах, где царят бедность и плохие санитарные условия.

Болезнь распространяется из-за загрязненной воды и вызывает сильное обезвоживание и диарею. К счастью, по заявлению главного санврача Игоря Кузина, по состоянию на 13 июня, в Украине не выявили ни случаев, ни подозрений на холеру.

Холера может быть смертельной в течение нескольких дней или даже часов после контакта с бактериями, но только у 1 из 10 человек разовьются опасные для жизни симптомы.

Симптомы включают:

тошноту

рвота

диарею

мышечные судороги

Профилактика и лечение. Холера – это болезнь, передающаяся водой, но ее легко предотвратить. Чаще мойте руки, ешьте только готовую и горячую пищу и только те овощи и фрукты, которые можете очистить самостоятельно, например авокадо, бананы и апельсины. Конечно, пейте только кипяченую или бутылочную воду.

Гепатит А

Гепатит А – это инфекция печени, вызванная вирусом, попадающим в организм человека с потреблением зараженной пищи и воды.

Основные пути передачи – фекально-оральный, то есть пренебрежение личной гигиеной, употребление необработанной термически воды или пищи, купание в зараженных водоемах, когда вода попадает в рот, или во время мытья овощей и фруктов водой из загрязненного водоема, что часто можно наблюдать на пляжах летом.

Вирус находится в воде от 3 до 10 месяцев. Первые симптомы проявляются примерно через две недели. Но вирус не устойчив к кипячению и погибает мгновенно.

Симптомы включают:

усталость, общую слабость

диарея, опорожнение кишечника цвета светлой глины, бесцветные

желтуху (пожелтение склер и кожи)

изменение цвета мочи (насыщенный темный, как крепкая заварка чая или темное пиво)

тошноту и рвоту

боль в животе, особенно у печени

потерю аппетита

внезапную лихорадку

Такие симптомы не всегда возникают сразу и не у всех. Течение зависит от многих факторов, включая возраст. Например, у малышей дошкольного возраста симптомы могут быть не выраженными и желтуха вообще отсутствует.

Инфекция обычно исчезает через несколько недель, но может перейти в серьезную форму и длиться несколько месяцев.

Профилактика и лечение. Лучший способ предотвратить гепатит А – получить вакцину. Кроме этого, следите за личной гигиеной, употребляйте кипяченую воду или бутилированную, ешьте только продукты, прошедшие термическую обработку, тщательно приготовленные с соблюдением соответствующих санитарных норм и только те фрукты, которые вы можете очистить и вы очистили самостоятельно или в приготовлении и обработке которых вы уверены лично.

После того как человек заболел гепатитом А, он вырабатывает иммунитет и, вероятно, больше никогда им не заболеет. Однако симптомы серьезны, если вы заразились гепатитом А, отдыхайте, избегайте употребления алкоголя, пейте много жидкости и следуйте рекомендациям вашего врача-инфекциониста. Болезнь пройдет, а через три-шесть месяцев ожидается полное выздоровление при соблюдении всех назначений врача.

Лямблиоз

Это болезнь, которая распространяется из-за загрязненной воды, чаще всего в прудах и ручьях, но ее можно обнаружить в городской системе водоснабжения, плавательных бассейнах и т.д. Заболевание вызвано паразитом и может принимать хронический характер, если его не лечить.

Симптомы включают:

боли в животе, чаще спазматического характера

вздутие живота

диарею

тошноту

нарушение аппетита и потерю веса

аллергическая сыпь на коже

Есть также так называемая бессимптомная форма течения инфекции, которая в большинстве случаев спонтанно уходит. Иммунитет после переноса инфекции неустойчив, поэтому человек может заболеть повторно.

Профилактика и лечение. Хотя вакцины против лямблий не существует, есть простые способы избежать заражения. Часто мойте руки с мылом, не проглатывайте воду во время плавания, пейте только бутылочную воду, воду из проверенных источников или кипяченую (паразит погибает при кипячении), следите за личной и гигиеной своих детей.

С течением времени иммунная система, как правило, самостоятельно побеждает лямблии. Но если симптомы усугубляются, врачи назначают антипаразитарную терапию и симптоматическое восстановление.

Дизентерия

Кишечная инфекция, дизентерия – это заболевание, вызванное бактерией, поражает толстый кишечник человека и характеризуется сильной диареей (до 20 раз в сутки), кровью или слизью в кале.

Распространяется через загрязненные продукты питания и воду. Дизентерия является важной причиной всегда мыть руки, поскольку болезнь распространяется из-за несоблюдения правил гигиены.

Единственным источником заражения является кал инфицированного человека. Переносчиками бактерий также являются мухи, поэтому бдительность и профилактика особенно нужна летом.

Симптомы включают:

спазмы и боли в желудке

выраженную частую диарею с примесями слизи и крови

тенезмы (императивные позывы к дефекации)

лихорадку

тошноту

рвота

обезвоживание

Профилактика и лечение. Чтобы предотвратить дизентерию, часто мойте руки с мылом, заказывайте все напитки без льда, не ешьте пищу, которая продается на улице или имеет сомнительные санитарные условия для приготовления, потребляйте только те фрукты, которые можно очистить самостоятельно или которые приготовлены и сервированы в надлежащих санитарно-гигиенических условиях. Во время пребывания в местах с повышенным риском дизентерии пейте только запечатанную бутылочную воду.

При появлении любых симптомов следует обратиться к врачу. Легкая форма дизентерии обычно проходит сама по себе, нужно только пить много воды и отдыхать, облегчить спазмы в желудке можно с помощью безрецептурного лекарства против расстройств желудка. Более тяжелые случаи лечатся антибиотиками и симптоматической терапией под наблюдением врача-инфекциониста.

Эшехириоз

Кишечная палочка — это бактерия с различными штаммами, которая является условно патогенным организмом, то есть пользы штаммы, но некоторые штаммы опасны.

Опасные штаммы бактерии встречаются в зараженных водоемах по всему миру, где живут люди и крупный рогатый скот. Симптомы опасных штаммов кишечной палочки похожи на симптомы дизентерии и других передаваемых через воду заболеваний.

Большинство приступов кишечной палочки проходят в течение недели, но у пожилых людей и маленьких детей больше шансов на развитие опасных для жизни симптомов. Бактерия не устойчива к воздействию высоких температур и погибает при кипячении.

Любой, кто хоть как-то контактировал с зараженной пищей или водой, но сейчас имеет симптомы диареи с кровью, должен немедленно обратиться к врачу.

Профилактика и лечение. Как всегда, избегайте воды, которая может быть загрязнена фекалиями человека и животных. Хорошо мойте фрукты и овощи, часто мойте руки и пейте только безопасную воду. Во время лечения пейте много безопасной воды, отдыхайте и принимайте лекарства по назначению вашего врача.

Сальмонеллез

Большинство случаев заражения сальмонеллой происходит из-за потребления пищи или воды, загрязненной фекалиями и содержащими бактерию. Недостаточно обработанное мясо, яичные продукты, фрукты и овощи могут быть также источником заболевания.

Преимущественно люди не имеют осложнений, но дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой больше подвержены риску тяжелых форм течения и риску обезвоживания. Бактерии достаточно долго живут во внешней среде (почве, молоке, воде, мясе), то летом и осенью наибольший риск заражения при несоблюдении профилактических мероприятий.

Симптомы включают:

температуру

боль в животе

общую слабость

головная боль

тошноту

рвота

диарею

Профилактика и лечение. Купите мясо и молочные продукты только в магазинах и на специализированных рынках, где есть санитарный контроль продукции. Готовя пищу, обязательно тщательно ее обрабатывайте, храните мясные и молочные продукты закрытыми и отдельно от других, поддерживайте надлежащий температурный режим в холодильнике.

Не прикасайтесь к животным, как всегда, часто мойте руки. Сальмонеллезная инфекция обезвоживает организм, поэтому вовремя обращайтесь за помощью, употребляйте жидкость и электролиты в достаточном объеме и следуйте советам и назначениям врача. Более серьезные формы течения инфекции могут потребовать госпитализации и приема антибиотиков.

Брюшной тиф

Хотя брюшной тиф редко встречается в промышленно развитых странах, он известен в крайне бедных частях стран и в местах с опасной эпидемиологической ситуацией.

По оценкам, каждый год до 20 миллионов людей во всем мире страдают от этой болезни. Она распространяется через зараженную пищу, опасную воду и плохие санитарные условия, и очень заразна.

Возбудителем является бактерия, способная выдерживать влияние низких температур, но погибает при кипячении, хорошо себя чувствует в воде и продуктах животного происхождения, овощах и фруктах. Механическими переносчиками также мухи и тараканы.

Симптомы включают:

лихорадка, которая нарастает постепенно

мышечные боли

усталость

потливость

потеря аппетита

отек языка

закреп, реже диарея

сыпь на коже груди и живота

бессонница

бред

может быть сухой кашель с первых дней болезни и даже бронхит.

Профилактика и лечение. Для профилактики тифа людям, которые находятся в опасных местах, необходима вакцинация. Кроме того, тщательно и часто мойте руки с мылом, особенно после контактов с домашними или сельскохозяйственными животными и после посещения туалета.

Мойте фрукты и овощи, очищайте их от кожуры. Следите за тем, чтобы еда прошла надлежащую термическую обработку, избегайте употребления сырых листовых овощей и сомнительно приготовленных продуктов, хранящихся при комнатной температуре, кипятите воду, если нет уверенности в ее качестве и безопасности.

При любых симптомах заболеваний, вышеперечисленных немедленно обращайтесь к врачу. Каждая из этих болезней поддается лечению, однако если вовремя не начать его, существует большой риск осложнений и летальных исходов.