RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, когда жена теряет интерес к мужу: это поможет улучшить отношения

Что делать, когда жена потеряла интерес к мужу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто случается, когда жени теряют интерес к мужам. Это может произойти по определенным причинам, но важно вовремя действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.

Открытая коммуникация

Психолог советует поговорить с партнером откровенно о ваших чувствах и о том, что вас беспокоит. Попытайтесь понять, какие изменения вам нужны в отношениях.

Вместе проведенное время

Следует проводить качественное время вместе. Рассмотрите новые общие интересы или хобби, которые вы можете совместно изучать.

Подарки и внимание

Подарки и маленькие проявления внимания могут улучшить ваши отношения. Помните о важных событиях и праздниках, которые будут сближать вас.

Признание достижений

Эксперт советует подчеркивать достоинства и достижения вашего партнера. Следует показать, что вы цените его.

Терпимость и понимание

Будьте готовы к терпимости и пониманию, поскольку отношения могут иметь положительные и плохие моменты.

Поездки и приключения

Можно вместе отправиться в путешествие или попробовать новые общие приключения, которые помогут сохранить интерес в отношениях. В частности, появится искра в отношениях.

Почему жена и муж теряют интерес друг к другу

Развитие порознь

У каждого свои интересы, нет точек соприкосновения, кроме всеобщего быта.

Чувства не ценятся

Конфликты и отсутствие работы над отношениями съедают страсть, романтику, а на десерт - вашу любовь, тепло и взаимопонимание.

Привычка, что он всегда рядом

Чаще вы особо не замечаете, когда его долго нет после работы. Часто женщины придерживаются мнения: "Ой, куда он денется от меня?"

Ранее мы сообщали, почему мужчина не дарит цветы и подарки.

Также мы писали, как понять, что мужчина не хочет жениться.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки