Что делать, когда охранник в магазине заставляет платить за товар, который повредили не вы

В Украине граждане должны знать свои права, чтобы защитить себя в определенных ситуациях. Если в магазине охранник заставляет вас заплатить за товар, который повредили не вы, то стоит знать, что делать.
Нужно ли платить за разбитый товар в магазине - читайте в материале ниже.
В Украине согласно законодательству, за риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его владелец.
Не нужно спешить платить за разбитый товар в магазине, потому что закон в Украине на стороне потребителей.
Согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины за риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его владелец, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель - не владелец, пока не заплатит за товар.
Также в ч. 2 ст. 17 Закона Украины "О защите прав потребителей" предусмотрено, что продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты. Согласно этой норме запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента.
Следует знать, что охранники не имеют права говорить, что вам делать с товарами. Поэтому по поводу товаров нужно разговаривать только с продавцами магазина.
Если вас заставляют оплатить испорченный товар - это грубое нарушение многих статей Закона Украины. Поэтому следует обращаться в правоохранительные органы.
Главное в этой ситуации сохранять спокойствие. К тому же товара с испорченной упаковкой не должно быть в магазине, требуй просмотра камер наблюдения. Если не помогает - вызывай полицию.
В случае, если работники заведения настаивают на вине покупателя, ее нужно сначала доказать в суде.
Самостоятельно взимать такие выплаты работники магазина не вправе, а только зафиксировать факт повреждения своего имущества.
Возмещение средств за поврежденный или уничтоженный товар производится исключительно в судебном порядке. Магазин в суде должен доказать, что покупатель сделал это намеренно.
Если к вам подошел владелец заведения, директор, охранник или продавец с таким требованием - требуйте предъявить документы, являющиеся основанием для обыска, ведь таких полномочий у них нет.
Однако, если у охранников возникают сомнения или подозрения в отношении человека, то они должны следить за товаром в торговом зале, а также за действиями покупателя по этому товару с помощью камер наблюдения.
Охранник имеет право вызвать полицию при условии, если:
Важно помнить, что требуя произвести обыск вещей покупателя без его согласия и без привлечения полиции, охранник нарушает закон. В соответствии со статьей 29 Конституции Украины и статьей 289 Гражданского кодекса Украины, каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
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