RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать с вышедшими из обращения деньгами и как на них заработать: инструкция

Какие гривны вышли из обращения (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Некоторые банкноты и монеты вышли из украинского обращения, поэтому рассчитываться ими уже нельзя. Однако, если у вас их все еще много, Национальный банк предлагает на этом заработать.

Что с ними можно сделать - читайте в материале Styler ниже.

Какие гривны вышли из обращения

Разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек всех годов выпуска и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года больше не входят в денежное обращение Украины.

Их можно обменять на современные деньги до 30 сентября 2023 включительно. То есть если "старыми" деньгами у вас 500 гривен, тогда в соответствующих учреждениях вам выдадут их теми банкнотами и монетами, которые в обращении.

Инфографика: Минфин

Куда идти, чтобы обменять деньги

В Национальный банк Украины:

  • в Киеве: Контрактовая пл., 2А
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13
  • во Львове: ул. Коперника, 4
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8
  • в Харькове: Театральная пл., 1
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91

К уполномоченным банкам:

  • Сбербанк
  • Приватбанк
  • Райффайзен Банк
  • ПУМБ

Кстати, вы тоже можете заработать на других старых и памятных монетах. Как именно и сколько они стоят - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.

 

Ранее владелец monobank дал прогноз, что ждет украинскую гривну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныгривні